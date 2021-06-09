Amazon.co.jpは6月9日、日本においてもロスレスオーディオの音楽ストリーミングサービス「Amazon Music HD」へのアップグレードを無料にすると発表した。Amazon Music Unlimitedに加入しているユーザーは、追加料金なく、Amazon Music HDを利用できるようになる。

Amazon Music HDでは、7,500万曲以上の高解像度（HD）オーディオや、700万曲以上のUltra HDのほか、Dolby Atmosや360 Reality Audioなどの3Dオーディオを、無制限でストリーミング聴取できる。HDの場合は最大850kbps・16-bit/44.1kHzで、Ultra HDの場合は最大3,730kbps・最大24-bit/192kHzのハイレゾ音質で配信される。

Amazon Music Unlimitedの利用料金は個人プランの場合で月額780円。従来はAmazon Music HDを利用する場合、追加で月額1,000円が必要だった。

Amazon Music HDへの無料アップグレードは、2021年5月に米国、英国、ドイツ、カナダ、フランス、イタリア、スペインで提供されていたが、今回日本でも同じ措置が適用される。なお、すでにAmazon Music HDに加入しているユーザーは、次回の請求時から追加料金がなくなる形となる。