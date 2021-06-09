キヤノンマーケティングジャパンは、デジタルカメラの購入キャンペーン「EOS R5 受賞御礼キャンペーン」と「Come on! SUMMER 2021 キャッシュバックキャンペーン」の2つのキャンペーンを発表した。ともに6月11日より実施する。
EOS R5 受賞御礼キャンペーン
カメラグランプリ2021で「あなたが選ぶベストカメラ賞」を受賞したことを記念したキャンペーン。期間中にフルサイズミラーレスカメラ「EOS R5」を購入し応募すると、全員に「CFexpress メモリーカード（128GB）」、「あんしんメンテ プレミアム 無料クーポン」、「PhotoJewel S 5,000円割引クーポン」をプレゼントする。
EOS R5の対象購入期間は6月11日～7月26日で、応募締切は8月31日（当日消印有効）まで。
Come on! SUMMER 2021 キャッシュバックキャンペーン
期間中にミラーレスカメラ「EOS R6」「EOS R」「EOS RP」「EOS Kiss M2」、コンパクトカメラ「PowerShot G」シリーズを購入し応募すると、VISAギフトカードでキャッシュバックを行うキャンペーン。
対象製品の購入期間は、6月11日～2021年7月26日で、応募締切は8月31日（当日消印有効）まで。対象製品とキャッシュバック金額は以下の通り。
30,000円キャッシュバック
- EOS R6 ボディー
- EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット
25,000円キャッシュバック
- EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット
20,000円キャッシュバック
- EOS R ボディー
- EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット
- EOS RP RF35 MACRO IS STM マウントアダプターキット
- EOS RP マウントアダプターキット
10,000円キャッシュバック
- EOS RP ボディー
- EOS Kiss M2 ダブルレンズキット
- EOS Kiss M2 ダブルズームキット
- PowerShot G5 X MarkII
- PowerShot G7 X MarkIII
- PowerShot G7 X MarkII
8,000円キャッシュバック
- EOS Kiss M2 ボディー
- EOS Kiss M2 EF-M15-45 IS STM レンズキット
5,000円キャッシュバック
- PowerShot G9 X MarkII
下記はキャンペーンの対象外
- EOS RP（ゴールド）マウントアダプターSPキット
- EOS RP（ゴールド）RF35 MACRO IS STM マウントアダプターSPキット
- EOS RP RF24-240 IS USM レンズキット