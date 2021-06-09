キヤノンマーケティングジャパンは、デジタルカメラの購入キャンペーン「EOS R5 受賞御礼キャンペーン」と「Come on! SUMMER 2021 キャッシュバックキャンペーン」の2つのキャンペーンを発表した。ともに6月11日より実施する。

  • 撮影性能やAF性能の高さで高い評価を得ているフルサイズミラーレスカメラ「EOS R5」などを対象としたキャンペーンが始まる

EOS R5 受賞御礼キャンペーン

カメラグランプリ2021で「あなたが選ぶベストカメラ賞」を受賞したことを記念したキャンペーン。期間中にフルサイズミラーレスカメラ「EOS R5」を購入し応募すると、全員に「CFexpress メモリーカード（128GB）」、「あんしんメンテ プレミアム 無料クーポン」、「PhotoJewel S 5,000円割引クーポン」をプレゼントする。

EOS R5の対象購入期間は6月11日～7月26日で、応募締切は8月31日（当日消印有効）まで。

Come on! SUMMER 2021 キャッシュバックキャンペーン

期間中にミラーレスカメラ「EOS R6」「EOS R」「EOS RP」「EOS Kiss M2」、コンパクトカメラ「PowerShot G」シリーズを購入し応募すると、VISAギフトカードでキャッシュバックを行うキャンペーン。

対象製品の購入期間は、6月11日～2021年7月26日で、応募締切は8月31日（当日消印有効）まで。対象製品とキャッシュバック金額は以下の通り。

30,000円キャッシュバック

  • EOS R6 ボディー
  • EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット

25,000円キャッシュバック

  • EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット

20,000円キャッシュバック

  • EOS R ボディー
  • EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット
  • EOS RP RF35 MACRO IS STM マウントアダプターキット
  • EOS RP マウントアダプターキット

10,000円キャッシュバック

  • EOS RP ボディー
  • EOS Kiss M2 ダブルレンズキット
  • EOS Kiss M2 ダブルズームキット
  • PowerShot G5 X MarkII
  • PowerShot G7 X MarkIII
  • PowerShot G7 X MarkII

8,000円キャッシュバック

  • EOS Kiss M2 ボディー
  • EOS Kiss M2 EF-M15-45 IS STM レンズキット

5,000円キャッシュバック

  • PowerShot G9 X MarkII

下記はキャンペーンの対象外

  • EOS RP（ゴールド）マウントアダプターSPキット
  • EOS RP（ゴールド）RF35 MACRO IS STM マウントアダプターSPキット
  • EOS RP RF24-240 IS USM レンズキット