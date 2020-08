この距離感でスーッと飛んでいる鳥を撮るときのカメラの向きが変わる速度(レンズを振るスピード)はメチャクチャ速い。その一瞬の写りをもって電子シャッターゆがみが大きいと断じるのは少々、乱暴にも思うのだが、背景の扱いには相応の配慮が必要であるとの手応えではある。まぁ、それよりもビックリなのは、そういう被写体を難なく射止める「EOS R5+RF800mm F11 IS STM」と「EOS R6+RF600mm F11 IS STM」の実力なのだが。もちろん、組み合わせをシャッフルしてもその印象は不変(EOS R5+RF800mm F11 IS STM使用、ISO6400、1/4000秒、F11.0、+1.3補正)