ニコンイメージングジャパンが、Zマウントのフルサイズミラーレス「Z5IIC」を発表した。EVFを省いて凹凸の少ないデザインを採用したエントリーモデル。イメージングレシピの専用ボタンを用意し、人気クリエイターのような印象的な写真や動画表現で手軽に撮影できるようにした。

価格はオープン。予想実売価格は、ボディ単体モデルが238,700円。発売は10月23日。

2025年4月発売の「Z5II」と同等の性能を持ちながら、カメラを初めて使うユーザーでも扱いやすいモデルとして装備や機能を工夫したエントリーモデル。

EVFを省いて本体の凹凸を抑え、カバンからスムーズに出し入れできるようにした。背面液晶は3.2型のバリアングル式で、タッチ操作にも対応する。本体は防塵・防滴に配慮した設計で、カラーバリエーションはブラックとシルバーの2種類。

新たに、ニコンや人気クリエイターが作った「イメージングレシピ」を呼び出せる専用ボタンを備え、簡単に印象的な写真や動画表現で撮れるようにした。

被写体検出に、ニコンのカメラで初めて「魚」を追加した。連写は最大約14コマ/秒と高速で、シャッターの最大1秒前までさかのぼって記録できる「プリキャプチャー」機能も備える。

本体サイズは約134.0×80.5×72.0mm、重さは約620g（バッテリー、メモリーカード含む）。