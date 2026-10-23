シグマ、部分積層型CMOSセンサー搭載フルサイズミラーレスカメラ「Sigma FP2」

シグマは10月23日、フルサイズミラーレスカメラ「Sigma FP2」を発表した。11月11日に発売する。価格はオープンプライスで、公式オンラインショップでは10月29日10時から予約を受け付ける。
Sigma FP2は、同社が世界最小をうたうフルサイズミラーレスカメラ。初代fpシリーズのコンセプトを継承しつつ、2,450万画素の部分積層型CMOSセンサーを新たに搭載した。高速読み出しによってローリングシャッター歪みを抑え、最高約20コマ/秒、最大200コマの連続撮影に対応する。
記録メディアとしてSDカードスロットに加え、70GBの内蔵ストレージを搭載した点も特徴。メモリーカードの容量不足時などに、本体内へ直接撮影データを保存できる。
背面には上方向90度、下方向45度まで可動するチルト液晶を搭載。AF性能も強化し、人物や動物に加えて鳥の被写体認識にも対応した。バッテリー駆動時間は初代fpから約30%向上し、静止画で約370枚、動画で約130分の撮影が可能としている。
動画撮影では、ボディ上面のスイッチでSTILL/CINEモードを切り替えられ、6Kオープンゲート収録に対応。最大14.1ストップのダイナミックレンジを備えるほか、ProRes RAWやL-Logによる記録にも対応する。対応機器との組み合わせでは32bit Float録音も利用できる。
このほか、USB Type-C接続の電子ビューファインダー「EVF-21」やホットシューユニット「HU-21」、ベースプレート「BPL-21」などの専用アクセサリも用意する。
NEW: Sigma FP2 Sigmaは、世界最小ボディに本格的な撮影機能と自在な拡張性を兼ね備えた『Sigma FP2』を発表します。初代fpシリーズのコンセプトをそのまま受け継ぎつつ、あらゆる機能を強化し“Small, Powerful, Adaptable”なカメラとして完成させました。 ポケットに収まるサイズと軽さのボディに、高性能フルサイズセンサーをはじめ専用UIでのSTILL/CINE モード切り替えなどパワフルな撮影機能を装備。使う人本位の高いアダプタビリティを実現する唯一無二のコンパクト・システムカメラ、Sigma FP2は2026年11月11日（水）に発売します。 価格：オープンプライス 製品名：Sigma FP2 発売日：2026年11月11日（水） Sigma公式オンラインショップの予約開始日：10月29日（木）10時 ※ 製品の外観、仕様などは変更することがあります。— SIGMA Japan (@Sigma_Japan) October 23, 2026