シグマ、部分積層型CMOSセンサー搭載フルサイズミラーレスカメラ「Sigma FP2」

シグマは10月23日、フルサイズミラーレスカメラ「Sigma FP2」を発表した。11月11日に発売する。価格はオープンプライスで、公式オンラインショップでは10月29日10時から予約を受け付ける。

Sigma FP2は、同社が世界最小をうたうフルサイズミラーレスカメラ。初代fpシリーズのコンセプトを継承しつつ、2,450万画素の部分積層型CMOSセンサーを新たに搭載した。高速読み出しによってローリングシャッター歪みを抑え、最高約20コマ/秒、最大200コマの連続撮影に対応する。

記録メディアとしてSDカードスロットに加え、70GBの内蔵ストレージを搭載した点も特徴。メモリーカードの容量不足時などに、本体内へ直接撮影データを保存できる。

背面には上方向90度、下方向45度まで可動するチルト液晶を搭載。AF性能も強化し、人物や動物に加えて鳥の被写体認識にも対応した。バッテリー駆動時間は初代fpから約30%向上し、静止画で約370枚、動画で約130分の撮影が可能としている。

動画撮影では、ボディ上面のスイッチでSTILL/CINEモードを切り替えられ、6Kオープンゲート収録に対応。最大14.1ストップのダイナミックレンジを備えるほか、ProRes RAWやL-Logによる記録にも対応する。対応機器との組み合わせでは32bit Float録音も利用できる。

このほか、USB Type-C接続の電子ビューファインダー「EVF-21」やホットシューユニット「HU-21」、ベースプレート「BPL-21」などの専用アクセサリも用意する。