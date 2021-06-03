パナソニックは6月3日、モバイルノートPC「Let's note」（レッツノート）の2021年夏モデルを発表した。店頭向けには12.1型の「Let's note SV1」、12型の2in1 PC「Let's note QV9」に加え、新たに13.3型PCとほぼ同サイズの14型モデル「Let's note FV」が登場した。
本体を刷新したFVシリーズを除いた2シリーズは、基本的に春モデルの仕様を踏襲し、ソフトウェアが夏仕様になる。また、FVシリーズの前モデルにあたる14型の「Let's note LV9」は春モデルを継続販売する。
価格はオープンで、店頭予想価格は242,000円前後から。発売は6月18日から順次。
レッツノートFV1
レッツノートFV1は、13.3型PCとほぼ同等のサイズで14型画面を搭載したモバイルPC。従来モデル「LV」シリーズと比べて厚みや横幅が小さくなっており、体積比では28％削減された。奥行きは1㎝ほど伸びている。
14型のディスプレイはアスペクト比3：2で、解像度はQHD（2,160×1,440ドット）。16：9の画面に比べ縦を約2㎝広く表示でき、縦長コンテンツやA4サイズ資料の表示に適している。ベゼルは左右狭額縁で、レッツノート史上最薄の5.3mm（片側）を実現した。
テレワーク用途を意識し、ボックス型スピーカーや音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能を搭載。この3つを組み合わせ、Web会議で音声が聞こえやすくするソリューション「COMFORTALK」に対応した。
プロセッサは第11世代Intel Coreを採用。CPU性能のパフォーマンスを最大化する独自機能「Maxperformer」も、夏の全モデルで搭載する。なお、パナソニックストアモデル（Webモデル）では、レッツノート初の5G対応モデルや、Intel Evoプラットフォーム対応モデルも用意する。店頭予想価格は242,000円前後から。
|品番
|CF-FV1GFNQR
|CF-FV1FDMQR
|CF-FV1FDSQR
|CF-FV1FDWQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー＆ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1165G7
|Intel Core i5-1135G7
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|14.0型ワイド（2,160×1,440ドット）
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|約207万画素Webカメラ＋顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約21時間
バッテリーパックL付属
|約11時間
バッテリーパックS付属
|約11.5時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W308.6×D235.3×H18.2mm
|重さ
|約1.139kg
|約0.999kg
|Office
|Office Home and Business 2019
レッツノートSV1
レッツノートSV1は、光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。2021年夏モデルでは、店頭向けに4モデルを用意。新たに音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能を搭載した（ボックス型スピーカーは非搭載となる）。店頭予想価格は270,000円前後から。
|品番
|CF-SV1GFNQR
|CF-SV1GDUQR
|CF-SV1FDMQR
|CF-SV1FDSQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー＆ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1165G7
|Intel Core i5-1135G7
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約19.5時間
バッテリーパックL付属
|約12.5時間
バッテリーパックS付属
|約13時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W283.5×D203.8×H24.5mm
|重さ
|約1.169kg
|約1.109kg
|約1.009kg
|Office
|Office Home and Business 2019
レッツノートQV9
レッツノートQV9は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。夏モデルは2機種を用意し、プロセッサが従来の第10世代Intel Coreから、第11世代Intel Core（Tiger Lake）へ刷新。音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能も搭載した。店頭予想価格は308,000円前後から。
|品番
|CF-QV1GFNQR
|CF-QV1FDMQR
|本体カラー
|ブラック
|ブラック＆シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1165G7
|Intel Core i5-1135G7
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.0型（2,880×1,920ドット）
|光学ドライブ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約11時間
|本体サイズ
|W273.0×D209.2×H18.7mm
|重さ
|約0.979kg
|約0.949kg
|Office
|Office Home and Business 2019