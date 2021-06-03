パナソニックは6月3日、モバイルノートPC「Let's note」（レッツノート）の2021年夏モデルを発表した。店頭向けには12.1型の「Let's note SV1」、12型の2in1 PC「Let's note QV9」に加え、新たに13.3型PCとほぼ同サイズの14型モデル「Let's note FV」が登場した。

本体を刷新したFVシリーズを除いた2シリーズは、基本的に春モデルの仕様を踏襲し、ソフトウェアが夏仕様になる。また、FVシリーズの前モデルにあたる14型の「Let's note LV9」は春モデルを継続販売する。

価格はオープンで、店頭予想価格は242,000円前後から。発売は6月18日から順次。

レッツノートFV1

レッツノートFV1は、13.3型PCとほぼ同等のサイズで14型画面を搭載したモバイルPC。従来モデル「LV」シリーズと比べて厚みや横幅が小さくなっており、体積比では28％削減された。奥行きは1㎝ほど伸びている。

14型のディスプレイはアスペクト比3：2で、解像度はQHD（2,160×1,440ドット）。16：9の画面に比べ縦を約2㎝広く表示でき、縦長コンテンツやA4サイズ資料の表示に適している。ベゼルは左右狭額縁で、レッツノート史上最薄の5.3mm（片側）を実現した。

テレワーク用途を意識し、ボックス型スピーカーや音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能を搭載。この3つを組み合わせ、Web会議で音声が聞こえやすくするソリューション「COMFORTALK」に対応した。

プロセッサは第11世代Intel Coreを採用。CPU性能のパフォーマンスを最大化する独自機能「Maxperformer」も、夏の全モデルで搭載する。なお、パナソニックストアモデル（Webモデル）では、レッツノート初の5G対応モデルや、Intel Evoプラットフォーム対応モデルも用意する。店頭予想価格は242,000円前後から。

品番 CF-FV1GFNQR CF-FV1FDMQR CF-FV1FDSQR CF-FV1FDWQR 本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー OS Windows 10 Pro 64bit CPU Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7 メモリ 16GB 8GB ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD ディスプレイ 14.0型ワイド（2,160×1,440ドット） 光学ドライブ ― 通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1 WWAN LTE（nano SIM） 非搭載 カメラ 約207万画素Webカメラ＋顔認証対応カメラ 指紋認証 タッチ式 バッテリ駆動時間 約21時間

バッテリーパックL付属 約11時間

バッテリーパックS付属 約11.5時間

バッテリーパックS付属 本体サイズ W308.6×D235.3×H18.2mm 重さ 約1.139kg 約0.999kg Office Office Home and Business 2019

レッツノートSV1

レッツノートSV1 ブラック

レッツノートSV1 シルバー

レッツノートSV1は、光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。2021年夏モデルでは、店頭向けに4モデルを用意。新たに音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能を搭載した（ボックス型スピーカーは非搭載となる）。店頭予想価格は270,000円前後から。

品番 CF-SV1GFNQR CF-SV1GDUQR CF-SV1FDMQR CF-SV1FDSQR 本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー OS Windows 10 Pro 64bit CPU Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7 メモリ 16GB 8GB ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD ディスプレイ 12.1型ワイド（1,920×1,200ドット） 光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ 通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1 WWAN LTE（nano SIM） 非搭載 カメラ 顔認証対応カメラ 指紋認証 タッチ式 バッテリ駆動時間 約19.5時間

バッテリーパックL付属 約12.5時間

バッテリーパックS付属 約13時間

バッテリーパックS付属 本体サイズ W283.5×D203.8×H24.5mm 重さ 約1.169kg 約1.109kg 約1.009kg Office Office Home and Business 2019

レッツノートQV9

レッツノートQV6 ブラック

レッツノートQV7 ブラック＆シルバー

レッツノートQV9は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。夏モデルは2機種を用意し、プロセッサが従来の第10世代Intel Coreから、第11世代Intel Core（Tiger Lake）へ刷新。音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能も搭載した。店頭予想価格は308,000円前後から。