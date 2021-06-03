パナソニックは6月3日、モバイルノートPC「Let's note」（レッツノート）の2021年夏モデルを発表した。店頭向けには12.1型の「Let's note SV1」、12型の2in1 PC「Let's note QV9」に加え、新たに13.3型PCとほぼ同サイズの14型モデル「Let's note FV」が登場した。

本体を刷新したFVシリーズを除いた2シリーズは、基本的に春モデルの仕様を踏襲し、ソフトウェアが夏仕様になる。また、FVシリーズの前モデルにあたる14型の「Let's note LV9」は春モデルを継続販売する。

価格はオープンで、店頭予想価格は242,000円前後から。発売は6月18日から順次。

レッツノートFV1

  • レッツノートFV1。13型PC相当のサイズに14型画面を搭載し、「パワフル大画面コンパクト」というコンセプトで登場した

レッツノートFV1は、13.3型PCとほぼ同等のサイズで14型画面を搭載したモバイルPC。従来モデル「LV」シリーズと比べて厚みや横幅が小さくなっており、体積比では28％削減された。奥行きは1㎝ほど伸びている。

14型のディスプレイはアスペクト比3：2で、解像度はQHD（2,160×1,440ドット）。16：9の画面に比べ縦を約2㎝広く表示でき、縦長コンテンツやA4サイズ資料の表示に適している。ベゼルは左右狭額縁で、レッツノート史上最薄の5.3mm（片側）を実現した。

  • レッツノートFV1のブラック、シルバー

テレワーク用途を意識し、ボックス型スピーカーや音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能を搭載。この3つを組み合わせ、Web会議で音声が聞こえやすくするソリューション「COMFORTALK」に対応した。

プロセッサは第11世代Intel Coreを採用。CPU性能のパフォーマンスを最大化する独自機能「Maxperformer」も、夏の全モデルで搭載する。なお、パナソニックストアモデル（Webモデル）では、レッツノート初の5G対応モデルや、Intel Evoプラットフォーム対応モデルも用意する。店頭予想価格は242,000円前後から。

品番 CF-FV1GFNQR CF-FV1FDMQR CF-FV1FDSQR CF-FV1FDWQR
本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7
メモリ 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 14.0型ワイド（2,160×1,440ドット）
光学ドライブ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 約207万画素Webカメラ＋顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約21時間
バッテリーパックL付属		 約11時間
バッテリーパックS付属		 約11.5時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W308.6×D235.3×H18.2mm
重さ 約1.139kg 約0.999kg
Office Office Home and Business 2019

レッツノートSV1

  • レッツノートSV1 ブラック

  • レッツノートSV1 シルバー

レッツノートSV1は、光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。2021年夏モデルでは、店頭向けに4モデルを用意。新たに音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能を搭載した（ボックス型スピーカーは非搭載となる）。店頭予想価格は270,000円前後から。

品番 CF-SV1GFNQR CF-SV1GDUQR CF-SV1FDMQR CF-SV1FDSQR
本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7
メモリ 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約19.5時間
バッテリーパックL付属		 約12.5時間
バッテリーパックS付属		 約13時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W283.5×D203.8×H24.5mm
重さ 約1.169kg 約1.109kg 約1.009kg
Office Office Home and Business 2019

レッツノートQV9

  • レッツノートQV6 ブラック

  • レッツノートQV7 ブラック＆シルバー

レッツノートQV9は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。夏モデルは2機種を用意し、プロセッサが従来の第10世代Intel Coreから、第11世代Intel Core（Tiger Lake）へ刷新。音響効果ソフト「Waves MaxxAudio」、Intel GNA対応のAIノイズ除去機能も搭載した。店頭予想価格は308,000円前後から。

品番 CF-QV1GFNQR CF-QV1FDMQR
本体カラー ブラック ブラック＆シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7
メモリ 16GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.0型（2,880×1,920ドット）
光学ドライブ 非搭載
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約11時間
本体サイズ W273.0×D209.2×H18.7mm
重さ 約0.979kg 約0.949kg
Office Office Home and Business 2019