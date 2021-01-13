パナソニックは1月13日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の春モデルを発表した。店頭向けには12.1型の「Let'snote SV1」、12型2in1 PC「Let'snote QV9」、14型の「Let'snote LV9」、10.1型2in1の「Let'snote RZ8」の4機種をラインナップする。新プロセッサを採用するSV1を除いた3シリーズは、基本的に秋冬モデルの仕様を踏襲するかたちだ。
価格はオープンで、店頭予想価格は税別215,000円前後から。発売日はいずれも1月22日。
Let'snote SV1
Let'snote SV1は、一部を除き光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。2021年春モデルでは第11世代Intel Core（Tiger Lake）シリーズを新たに採用し、CPUパフォーマンスが2020年10月発売のSV9から約1.6倍に向上している。これにともない、冷却ファンの羽の枚数を、従来の47枚から79枚に増加し、冷却性能を強化。一方で、ファン全体のサイズ・重さはほぼ変わらず、本体の重さも従来と同じだ。CPUのパフォーマンスを細かく制御するMaxperformerも引き続き搭載する。
インタフェースでは、Thunderbolt 4対応のUSB 3.1 Type-Cポートを新搭載した。USB Power Deliveryにも対応し、15W以上の出力で本体充電が行える。店頭予想価格（税別）は215,000円前後から。
|品番
|CF-SV1DFNQR
|CF-SV1DDUQR
|CF-SV1CDMQR
|CF-SV1CDSQR
|CF-SV1CDCQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー＆ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1165G7（2.8GHz）
|Intel Core i5-1135G7（2.4GHz）
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約19.5時間
バッテリーパックL付属
|約12.5時間
バッテリーパックS付属
|約13時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W283.5×D203.8×H24.5mm
|重さ
|約1.169kg
|約1.109kg
|約1.009kg
|約0.929kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote LV9
Let'snote LV9はフルHD解像度の14型ノートPCで、春の店頭向けモデルでは3モデルを用意。主な仕様は秋冬モデルを引き継き、Maxperformer機能も搭載する。店頭予想価格（税別）は235,000円前後から。
|品番
|CF-LV9DDNQR
|CF-LV9CDMQR
|CF-LV9CDSQR
|本体カラー
|ブラック
|ブラック＆シルバー
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-10710U（1.10GHz）
|Intel Core i5-10210U（1.60GHz）
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約18.5時間
バッテリーパックL付属
|約11.5時間
バッテリーパックS付属
|約12時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W333×D225.3×H24.5mm
|重さ
|約1.405kg
|約1.27kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote QV9
Let'snote QV9は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。2021年春モデルは2機種を用意し、メモリ容量を16GBに揃えたほかは、前モデルとほぼ同じ仕様を引き継いでいる。なお、QV9でもMaxperformer機能を搭載する。店頭予想価格（税別）は270,000円前後から。
|品番
|CF-QV9DFNQR
|CF-QV9CDMQR
|本体カラー
|ブラック
|ブラック＆シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-10710U（1.10GHz）
|Intel Core i5-1021U（1.60GHz）
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.0型（2,880×1,920ドット）
|光学ドライブ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約11時間
|本体サイズ
|W273.0×D209.2×H18.7mm
|重さ
|約0.979kg
|約0.949kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote RZ8
Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の小型2in1 PC。2021年春の店頭モデルは2機種で、基本仕様は秋冬モデルを引き継ぐ。店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。
|品番
|CF-RZ8QFMQR
|CF-RZ8QDEQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|―
|指紋認証
|―
|バッテリ駆動時間
|約10.5時間
|約11時間
|本体サイズ
|W250×D180.8×H19.5mm
|重さ
|約0.78kg
|約0.75kg
|Office
|Office Home and Business 2019