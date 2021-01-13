パナソニックは1月13日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の春モデルを発表した。店頭向けには12.1型の「Let'snote SV1」、12型2in1 PC「Let'snote QV9」、14型の「Let'snote LV9」、10.1型2in1の「Let'snote RZ8」の4機種をラインナップする。新プロセッサを採用するSV1を除いた3シリーズは、基本的に秋冬モデルの仕様を踏襲するかたちだ。

価格はオープンで、店頭予想価格は税別215,000円前後から。発売日はいずれも1月22日。

Let'snote SV1

Let'snote SV1は、一部を除き光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。2021年春モデルでは第11世代Intel Core（Tiger Lake）シリーズを新たに採用し、CPUパフォーマンスが2020年10月発売のSV9から約1.6倍に向上している。これにともない、冷却ファンの羽の枚数を、従来の47枚から79枚に増加し、冷却性能を強化。一方で、ファン全体のサイズ・重さはほぼ変わらず、本体の重さも従来と同じだ。CPUのパフォーマンスを細かく制御するMaxperformerも引き続き搭載する。

インタフェースでは、Thunderbolt 4対応のUSB 3.1 Type-Cポートを新搭載した。USB Power Deliveryにも対応し、15W以上の出力で本体充電が行える。店頭予想価格（税別）は215,000円前後から。

品番 CF-SV1DFNQR CF-SV1DDUQR CF-SV1CDMQR CF-SV1CDSQR CF-SV1CDCQR 本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー OS Windows 10 Pro 64bit CPU Intel Core i7-1165G7（2.8GHz） Intel Core i5-1135G7（2.4GHz） メモリ 16GB 8GB ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD ディスプレイ 12.1型ワイド（1,920×1,200ドット） 光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ 非搭載 通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1 WWAN LTE（nano SIM） 非搭載 カメラ 顔認証対応カメラ 指紋認証 タッチ式 バッテリ駆動時間 約19.5時間

バッテリーパックL付属 約12.5時間

バッテリーパックS付属 約13時間

バッテリーパックS付属 本体サイズ W283.5×D203.8×H24.5mm 重さ 約1.169kg 約1.109kg 約1.009kg 約0.929kg Office Office Home and Business 2019

Let'snote LV9

Let'snote LV9

Let'snote LV9はフルHD解像度の14型ノートPCで、春の店頭向けモデルでは3モデルを用意。主な仕様は秋冬モデルを引き継き、Maxperformer機能も搭載する。店頭予想価格（税別）は235,000円前後から。

品番 CF-LV9DDNQR CF-LV9CDMQR CF-LV9CDSQR 本体カラー ブラック ブラック＆シルバー シルバー OS Windows 10 Pro 64bit CPU Intel Core i7-10710U（1.10GHz） Intel Core i5-10210U（1.60GHz） メモリ 16GB 8GB ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD ディスプレイ 14.0型ワイド（1,920×1,080ドット） 光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ 通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1 WWAN 非搭載 カメラ 顔認証対応カメラ 指紋認証 タッチ式 バッテリ駆動時間 約18.5時間

バッテリーパックL付属 約11.5時間

バッテリーパックS付属 約12時間

バッテリーパックS付属 本体サイズ W333×D225.3×H24.5mm 重さ 約1.405kg 約1.27kg Office Office Home and Business 2019

Let'snote QV9

Let'snote QV9

Let'snote QV9は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。2021年春モデルは2機種を用意し、メモリ容量を16GBに揃えたほかは、前モデルとほぼ同じ仕様を引き継いでいる。なお、QV9でもMaxperformer機能を搭載する。店頭予想価格（税別）は270,000円前後から。

品番 CF-QV9DFNQR CF-QV9CDMQR 本体カラー ブラック ブラック＆シルバー OS Windows 10 Pro 64bit CPU Intel Core i7-10710U（1.10GHz） Intel Core i5-1021U（1.60GHz） メモリ 16GB ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD ディスプレイ 12.0型（2,880×1,920ドット） 光学ドライブ 非搭載 通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1 WWAN LTE（nano SIM） 非搭載 カメラ 顔認証対応カメラ 指紋認証 タッチ式 バッテリ駆動時間 約11時間 本体サイズ W273.0×D209.2×H18.7mm 重さ 約0.979kg 約0.949kg Office Office Home and Business 2019

Let'snote RZ8

Let'snote RZ8

Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の小型2in1 PC。2021年春の店頭モデルは2機種で、基本仕様は秋冬モデルを引き継ぐ。店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。