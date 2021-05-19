CyberZ、エイベックス・エンタテインメント、テレビ朝日は、eスポーツブランド「RAGE」において、「Apex Legends Global Series」の北アジア太平洋大会「Championship - APAC North」を開催する。

「Apex Legends Global Series」は、３人1組のチームバトル形式バトルロイヤルシューティングゲーム『Apex Legends』のeスポーツ大会。賞金総額は100万ドル。「Championship - APAC North」では、「Winter Circuit Playoffs」「Summer Circuit」「Autumn Circuit」「Winter Circuit」「Apex Legends Global Series Championship LCQ」といった大会で勝ち抜いた30チームが5月22日、23日、29日、30日の4日間にわたり対戦し、6月6日に行われる「Apex Legends Global Series Championship Grand Finals - APAC North 」への出場を争う。

大会の様子は、OPENREC.tv、YouTube、TwitchのRAGE公式チャンネルにて配信される。当日はゲストとして、バーチャルYouTuberの夏色まつりさん（ホロライブ）、バーチャルゴリラさん、常闇トワさん（ホロライブ）、加藤純一さんが出演予定だ。

また、大会を記念し、Twitterキャンペーンを2021年5月22日より実施。@LEGION_JPと@esports_RAGEをフォローし、該当ツイートに番組の感想や応援コメントを添えてリツイートした人から抽選で、ゲーミングヘッドセットやゲーミングマウスなどをプレゼントする。

期間は、2021年5月22日18時から番組終了まで、2021年5月23日18時から番組終了まで、2021年5月29日18時から番組終了まで、2021年5月30日18時から番組終了までの4回。各回で「Amazonギフトカード 10,000円分×5名」「Lenovo Legion H500 PRO 7.1 サラウンド ゲーミングヘッドセット×3名」「Lenovo Legion M500 RGB ゲーミングマウス×2名」「Lenovo Legion Y25f ゲーミングモニター×1名」をプレゼントする。