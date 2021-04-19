MVNOサービス「mineo（マイネオ）」を展開するオプテージは4月19日、「Redmi 9T」「AQUOS sense5G」「moto g30」「moto e7」「Lenovo Tab M8」の5端末を新たに取り扱うと発表した。4月20日より発売する。
Redmi 9T
Redmi 9Tは、Xiaomi製のAndroidスマートフォン。価格は一括で16,368円、24カ月の分割で月額682円。mineoのauプラン / ドコモプラン / ソフトバンクプランで利用可能で、最大18Wの急速充電に対応する6,000mAhの大容量バッテリーを内蔵。おもな仕様は以下の通り。
- OS: Android 10.0
- CPU: Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア（2.0GHz）
- メモリ: 4GB
- ストレージ: 64GB
- サイズ: 約W77.3×D9.6×H162.3mm
- 重さ: 約198g
- ディスプレイ: 約6.53インチ 2,340×1,080ドット
- アウトカメラ: 約4,800万画素（メイン）+約800万画素（超広角）+200万画素（マクロ）+200万画素（深度）
- インカメラ: 800万画素
- SIM: nano / nano
- カラー: カーボングレー、オーシャングリーン
AQUOS sense5G
AQUOS sense5Gは、シャープ製のAndroidスマートフォン。価格は一括で46,464円、24カ月の分割で月額1,936円。mineoのauプラン / ドコモプラン / ソフトバンクプランで利用可能で、5G通信に対応する。アウトカメラは3眼仕様で、防水機能 / テザリングオート機能などの便利機能を搭載する。おもな仕様は以下の通り。
- OS: Android 11
- CPU: Qualcomm Snapdragon 690 5G オクタコア（2.0GHz+1.7GHz）
- メモリ: 4GB
- ストレージ: 64GB
- サイズ: 約W71×D8.9×H148mm
- 重さ: 約178g
- ディスプレイ: 約5.8インチ 2,280×1,080ドット
- アウトカメラ: 約1,200万画素（標準）+約1,200万画素（広角）+800万画素（望遠）
- インカメラ: 800万画素
- SIM: nano / nano
- カラー: ライトカッパー、オリーブシルバー、ブラック
moto g30
moto g30は、Motorola製のAndroidスマートフォン。価格は一括で22,968円、24カ月の分割で月額957円。mineoのauプラン / ドコモプラン / ソフトバンクプランで利用可能で、6,400万画素のクアッドカメラシステムと、急速充電対応の5,000mAhバッテリーを搭載する。おもな仕様は以下の通り。
- OS: Android 11
- CPU: Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア（2.0GHz）
- メモリ: 4GB
- ストレージ: 128GB
- サイズ: 約W75.7×D9.1×H165.2mm
- 重さ: 約200g
- ディスプレイ: 約6.5インチ 1,600×720ドット
- アウトカメラ: 約6,400万画素（メイン）+約800万画素（超広角）+200万画素（マクロ）+200万画素（深度）
- インカメラ: 1,300万画素
- SIM: nano / nano
- カラー: ダークパール、パステルスカイ
moto e7
moto g30は、Motorola製のAndroidスマートフォン。価格は一括で16,104円、24カ月の分割で月額671円。mineoのauプラン / ドコモプラン / ソフトバンクプランで利用可能で、4,800万画素のデュアルカメラシステムと、4,000mAhバッテリーを搭載する。おもな仕様は以下の通り。
- OS: Android 10
- CPU: MediaTek Helio G25 オクタコア
- メモリ: 4GB
- ストレージ: 64GB
- サイズ: 約W75.7×D8.9×H164.9mm
- 重さ: 約180g
- ディスプレイ: 約6.5インチ 1,600×720ドット
- アウトカメラ: 約4,800万画素（メイン）++200万画素（マクロ）
- インカメラ: 500万画素
- SIM: nano / nano
- カラー: ミネラルグレイ、サテンコーラル
Lenovo Tab M8
Lenovo Tab M8は、Lenovo製の8型Androidタブレット。価格は一括で23,760円、24カ月の分割で月額990円。mineoのドコモプランで利用可能。ディスプレイはIPS液晶パネルを採用し、音響面ではドルビーオーディオに対応している。おもな仕様は以下の通り。
- OS: Android 10
- CPU: MediaTek Helio A22 Tab クアッドコア
- メモリ: 2GB
- ストレージ: 16GB
- サイズ: 約W121.8×D8.2×H199.1mm
- 重さ: 約305g
- ディスプレイ: 約8インチ 1,280×800ドット
- アウトカメラ: 約500万画素
- インカメラ: 200万画素
- SIM: nano
- カラー: アイアングレー