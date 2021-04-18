ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」は、iiyama PCブランドの15.6型ノートPCについて、在庫切れが続いていたデスクトップ向けIntel Coreプロセッサ搭載モデルの注文受け付けを再開した。
各モデルともBTOに対応し、販売が再開されたモデルの一例は以下の通り。
スタンダードシリーズ「STYLE∞」
- 製品名：STYLE-15FH040-i5-UHEX
- 標準構成価格：83,578円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-10400（2.90GHz）
- メモリ：16GB DDR4-2666（8GB×2）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：1,920×1,080ドット（フルHD）、非光沢
- 通信機能：Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5
- インタフェース類：SD/SDHC/SDXCカードリーダー、100万画素Webカメラ、ヘッドホン出力マイク入力、USB 3.0、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、HDMI、D-Subなど
- バッテリ駆動時間：約4.2時間
- 本体サイズ：約幅361.5mm×奥行250mm×高さ36.2mm
- 重さ：約2.22kg
ビジネス向けシリーズ「SOLUTION∞」
- 製品名：SOLUTION-15FH040-i5-UHES
- 標準構成価格：79,178円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-10400（2.90GHz）
- メモリ：8GB DDR4-2666（4GB×2）
- ストレージ：480GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：1,920×1,080ドット（フルHD）、非光沢
- 通信機能：Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5
- インタフェース類：SD/SDHC/SDXCカードリーダー、100万画素Webカメラ、ヘッドホン出力マイク入力、USB 3.0、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、HDMI、D-Subなど
- バッテリ駆動時間：約4.2時間
- 本体サイズ：約幅361.5mm×奥行250mm×高さ36.2mm
- 重さ：約2.22kg
クリエイター向け「SENSE∞」（DAW・DTM｜音楽制作・編集向けアドバンスドモデル）
- 製品名：SENSE-15FH040-i7-UHSX-DAC
- 標準構成価格：116,578円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-10700（2.90GHz）
- メモリ：32GB DDR4-2666（16GB×2）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：1,920×1,080ドット（フルHD）、非光沢
- 通信機能：Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5
- インタフェース類：SD/SDHC/SDXCカードリーダー、100万画素Webカメラ、ヘッドホン出力マイク入力、USB 3.0、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、HDMI、D-Subなど
- バッテリ駆動時間：約4.2時間
- 本体サイズ：約幅361.5mm×奥行250mm×高さ36.2mm
- 重さ：約2.22kg