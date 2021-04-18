ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」は、iiyama PCブランドの15.6型ノートPCについて、在庫切れが続いていたデスクトップ向けIntel Coreプロセッサ搭載モデルの注文受け付けを再開した。

各モデルともBTOに対応し、販売が再開されたモデルの一例は以下の通り。

スタンダードシリーズ「STYLE∞」

製品名：STYLE-15FH040-i5-UHEX

標準構成価格：83,578円

OS：Windows 10 Home 64bit版

CPU：Intel Core i5-10400（2.90GHz）

メモリ：16GB DDR4-2666（8GB×2）

ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD

グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）

光学ドライブ：なし

液晶ディスプレイ：1,920×1,080ドット（フルHD）、非光沢

通信機能：Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5

インタフェース類：SD/SDHC/SDXCカードリーダー、100万画素Webカメラ、ヘッドホン出力マイク入力、USB 3.0、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、HDMI、D-Subなど

バッテリ駆動時間：約4.2時間

本体サイズ：約幅361.5mm×奥行250mm×高さ36.2mm

重さ：約2.22kg

ビジネス向けシリーズ「SOLUTION∞」

製品名：SOLUTION-15FH040-i5-UHES

標準構成価格：79,178円

OS：Windows 10 Home 64bit版

CPU：Intel Core i5-10400（2.90GHz）

メモリ：8GB DDR4-2666（4GB×2）

ストレージ：480GB SATA SSD

グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）

光学ドライブ：なし

液晶ディスプレイ：1,920×1,080ドット（フルHD）、非光沢

通信機能：Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5

インタフェース類：SD/SDHC/SDXCカードリーダー、100万画素Webカメラ、ヘッドホン出力マイク入力、USB 3.0、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、HDMI、D-Subなど

バッテリ駆動時間：約4.2時間

本体サイズ：約幅361.5mm×奥行250mm×高さ36.2mm

重さ：約2.22kg

クリエイター向け「SENSE∞」（DAW・DTM｜音楽制作・編集向けアドバンスドモデル）