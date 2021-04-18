ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」は、iiyama PCブランドの15.6型ノートPCについて、在庫切れが続いていたデスクトップ向けIntel Coreプロセッサ搭載モデルの注文受け付けを再開した。

各モデルともBTOに対応し、販売が再開されたモデルの一例は以下の通り。

スタンダードシリーズ「STYLE∞」

  • STYLE-15FH040-i5-UHEX

  • 製品名：STYLE-15FH040-i5-UHEX
  • 標準構成価格：83,578円
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i5-10400（2.90GHz）
  • メモリ：16GB DDR4-2666（8GB×2）
  • ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
  • 光学ドライブ：なし
  • 液晶ディスプレイ：1,920×1,080ドット（フルHD）、非光沢
  • 通信機能：Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5
  • インタフェース類：SD/SDHC/SDXCカードリーダー、100万画素Webカメラ、ヘッドホン出力マイク入力、USB 3.0、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、HDMI、D-Subなど
  • バッテリ駆動時間：約4.2時間
  • 本体サイズ：約幅361.5mm×奥行250mm×高さ36.2mm
  • 重さ：約2.22kg

ビジネス向けシリーズ「SOLUTION∞」

  • SOLUTION-15FH040-i5-UHES

  • 製品名：SOLUTION-15FH040-i5-UHES
  • 標準構成価格：79,178円
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i5-10400（2.90GHz）
  • メモリ：8GB DDR4-2666（4GB×2）
  • ストレージ：480GB SATA SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
  • 光学ドライブ：なし
  • 液晶ディスプレイ：1,920×1,080ドット（フルHD）、非光沢
  • 通信機能：Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5
  • インタフェース類：SD/SDHC/SDXCカードリーダー、100万画素Webカメラ、ヘッドホン出力マイク入力、USB 3.0、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、HDMI、D-Subなど
  • バッテリ駆動時間：約4.2時間
  • 本体サイズ：約幅361.5mm×奥行250mm×高さ36.2mm
  • 重さ：約2.22kg

クリエイター向け「SENSE∞」（DAW・DTM｜音楽制作・編集向けアドバンスドモデル）

  • SENSE-15FH040-i7-UHSX-DAC

  • 製品名：SENSE-15FH040-i7-UHSX-DAC
  • 標準構成価格：116,578円
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i7-10700（2.90GHz）
  • メモリ：32GB DDR4-2666（16GB×2）
  • ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
  • 光学ドライブ：なし
  • 液晶ディスプレイ：1,920×1,080ドット（フルHD）、非光沢
  • 通信機能：Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth 5
  • インタフェース類：SD/SDHC/SDXCカードリーダー、100万画素Webカメラ、ヘッドホン出力マイク入力、USB 3.0、USB 3.0 Type-C、USB 2.0×2、HDMI、D-Subなど
  • バッテリ駆動時間：約4.2時間
  • 本体サイズ：約幅361.5mm×奥行250mm×高さ36.2mm
  • 重さ：約2.22kg