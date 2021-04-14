KDDI（au）は4月14日、ソニーが同日グローバル向けに発表した最新スマートフォン「Xperia 1 III」と「Xperia 10 III」の2機種を、2021年6月中旬以降に発売すると発表。2021年4月15日午前10時から予約受付を開始する。

Xperia 1 IIIは、120Hz駆動とHDRに対応する4K解像度の約6.5インチ有機ELディスプレイを備えたハイエンドモデル。5Gのsub6だけでなく、ミリ波もサポートしている。最大通信速度は下り4.1Gbps・上り481Mbps。







Xperia 1 III（左と中央がフロストブラック、右がフロストパープル）

大きな見どころの一つはカメラ機能で、約1,220万画素の望遠カメラは70mm相当と105mm相当という2つの焦点距離をカバーする可変式望遠レンズを採用した。カメラ機能やUIにはソニーのデジタルカメラ「α」で培った経験がフィードバックされている。詳細は別記事『ソニー、可変式望遠レンズ搭載の旗艦スマホ「Xperia 1 III」を正式発表』、およびAV機能に注目したファーストインプレッション『最強すぎるAV性能！ 「Xperia 1 III」が欲しくなるポイントを実機で解説』をご一読いただきたい。

Xperia 1 IIIの予約キャンペーンも実施。Xperia 1 IIIを予約・購入・応募した全員に、au PAY 残高へ5,000円（不課税）をキャッシュバックする。予約期間は2021年4月15日～発売日前日、購入期間は発売日～2021年7月31日、応募期間は発売日～2021年7月31日。詳細はキャンペーンサイトを参照のこと。

一方のXperia 10 IIIは、CPUにSnapdragon 690 5Gを搭載したミッドレンジのスマートフォン。4,500mAhという大容量バッテリーを備え、このバッテリーは3年間使っても劣化しにくいとしている（もちろん使い方にもよる）。画面はアスペクト比21:9でHDR対応の約6.0インチ有機ELディスプレイ（2,520×1,080ドット）だ。カメラは3眼構成だが、Xperia 1 IIIのような可変式望遠レンズは搭載していない。Xperia 1 IIIの詳細は別記事『ソニー、5G＆大容量バッテリー搭載の新ミッドレンジ「Xperia 10 III」』をご覧いただきたい。

Xperia 10 III

ブルー

ブルー

ブラック

ブラック

Xperia 10 III

ホワイト

ホワイト

ピンク

ピンク

Xperia 1 IIIの主な仕様

OS：Android 11

ディスプレイ：約6.5インチ 4K（3,840×1,644ドット）有機EL 120Hz

CPU：Snapdragon 888 5G

メモリ：12GB

ストレージ：256GB

メインカメラ：有効画素数約1,220万画素＋約1,220万画素＋約1,220万画素

サブカメラ：有効画素数約800万画素

防水/防じん：IPX5、IPX8、IP6X

おサイフケータイ：○

外部メモリー：microSDXC／最大1TB

電池容量：4,500mAh

Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth：5.2

フルセグ／ワンセグ：－／－

本体サイズ（幅×高さ×厚さ）：71×165×8.2mm

重さ：約188g

連続通話時間：約2,040分

連続待受時間：約420時間

カラーバリエーション：フロストブラック、フロストパープル

Xperia 10 IIIの主な仕様