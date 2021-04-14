KDDI（au）は4月14日、ソニーが同日グローバル向けに発表した最新スマートフォン「Xperia 1 III」と「Xperia 10 III」の2機種を、2021年6月中旬以降に発売すると発表。2021年4月15日午前10時から予約受付を開始する。
Xperia 1 IIIは、120Hz駆動とHDRに対応する4K解像度の約6.5インチ有機ELディスプレイを備えたハイエンドモデル。5Gのsub6だけでなく、ミリ波もサポートしている。最大通信速度は下り4.1Gbps・上り481Mbps。
大きな見どころの一つはカメラ機能で、約1,220万画素の望遠カメラは70mm相当と105mm相当という2つの焦点距離をカバーする可変式望遠レンズを採用した。カメラ機能やUIにはソニーのデジタルカメラ「α」で培った経験がフィードバックされている。詳細は別記事『ソニー、可変式望遠レンズ搭載の旗艦スマホ「Xperia 1 III」を正式発表』、およびAV機能に注目したファーストインプレッション『最強すぎるAV性能！ 「Xperia 1 III」が欲しくなるポイントを実機で解説』をご一読いただきたい。
Xperia 1 IIIの予約キャンペーンも実施。Xperia 1 IIIを予約・購入・応募した全員に、au PAY 残高へ5,000円（不課税）をキャッシュバックする。予約期間は2021年4月15日～発売日前日、購入期間は発売日～2021年7月31日、応募期間は発売日～2021年7月31日。詳細はキャンペーンサイトを参照のこと。
一方のXperia 10 IIIは、CPUにSnapdragon 690 5Gを搭載したミッドレンジのスマートフォン。4,500mAhという大容量バッテリーを備え、このバッテリーは3年間使っても劣化しにくいとしている（もちろん使い方にもよる）。画面はアスペクト比21:9でHDR対応の約6.0インチ有機ELディスプレイ（2,520×1,080ドット）だ。カメラは3眼構成だが、Xperia 1 IIIのような可変式望遠レンズは搭載していない。Xperia 1 IIIの詳細は別記事『ソニー、5G＆大容量バッテリー搭載の新ミッドレンジ「Xperia 10 III」』をご覧いただきたい。
Xperia 1 IIIの主な仕様
- OS：Android 11
- ディスプレイ：約6.5インチ 4K（3,840×1,644ドット）有機EL 120Hz
- CPU：Snapdragon 888 5G
- メモリ：12GB
- ストレージ：256GB
- メインカメラ：有効画素数約1,220万画素＋約1,220万画素＋約1,220万画素
- サブカメラ：有効画素数約800万画素
- 防水/防じん：IPX5、IPX8、IP6X
- おサイフケータイ：○
- 外部メモリー：microSDXC／最大1TB
- 電池容量：4,500mAh
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth：5.2
- フルセグ／ワンセグ：－／－
- 本体サイズ（幅×高さ×厚さ）：71×165×8.2mm
- 重さ：約188g
- 連続通話時間：約2,040分
- 連続待受時間：約420時間
- カラーバリエーション：フロストブラック、フロストパープル
Xperia 10 IIIの主な仕様
- OS：Android 11
- ディスプレイ：約6.0インチ FHD+（2,520×1,080ドット）有機EL
- CPU：Snapdragon 690 5G
- メモリ：6GB
- ストレージ：128GB
- メインカメラ：有効画素数約800万画素＋約1,220万画素＋約800万画素
- サブカメラ：有効画素数約800万画素
- 防水/防じん：IPX5、IPX8、IP6X
- おサイフケータイ：○
- 外部メモリー：microSDXC／最大1TB
- 電池容量：4,500mAh
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.1
- フルセグ／ワンセグ：－／－
- 本体サイズ（幅×高さ×厚さ）：68×154×8.3mm
- 重さ：約169g
- 連続通話時間：約2,550分
- 連続待受時間：約770時間
- カラーバリエーション：ブルー、ブラック、ホワイト、ピンク