キヤノンマーケティングジャパンは3月8日、デジタルカメラのキャッシュバックキャンペーン2種類「春を先撮り! キャッシュバックキャンペーン」と「PowerShot Gシリーズで写真も! 動画も! 春のキャッシュバックキャンペーン 2021」を発表した。3月12日より開始する。
春を先撮り! キャッシュバックキャンペーン
「春を先撮り! キャッシュバックキャンペーン」は、ミラーレスカメラ「EOS R」「EOS RP」「EOS M6 Mark II」「EOS Kiss M2」を対象としたキャッシュバックキャンペーン。期間中に対象商品を購入し応募した人に、Visaギフトカードで最大25,000円分をキャッシュバックする。
購入者が学生（高校生以上）であれば、キャッシュバック額を5,000円増額する。それ以外はフォトブック「PhotoJewel S」の5,000円割引クーポンをプレゼントする。対象購入期間は、3月12日～5月10日まで。応募締切は6月30日（当日消印有効）。対象機種とキャッシュバック額は以下の通り。
- EOS R（ボディー）: 15,000円、学生20,000円
- EOS RP（ボディー）: 15,000円、学生20,000円
- EOS RP マウントアダプターキット: 15,000円、学生20,000円
- EOS RP・RF35 MACRO IS STM レンズキット: 15,000円、学生20,000円
- EOS RP・RF35 MACRO IS STM マウントアダプターキット: 15,000円、学生20,000円
- EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット: 25,000円、学生30,000円
- EOS M6 Mark II・ボディー: 5,000円、学生10,000円
- EOS M6 Mark II・EF-M18-150 IS STM レンズキット: 10,000円、学生15,000円
- EOS M6 Mark II・EF-M18-150 IS STM レンズ EVF キット: 10,000円、学生15,000円
- EOS M6 Mark II・ダブルズームキット: 15,000円、学生20,000円
- EOS M6 Mark II・ダブルズーム EVF キット: 20,000円、学生25,000円
- EOS Kiss M2・ボディー: 3,000円、学生8,000円
- EOS Kiss M2・EF-M15-45 IS STM レンズキット: 3,000円、学生8,000円
- EOS Kiss M2・ダブルレンズキット: 5,000円、学生10,000円
- EOS Kiss M2・ダブルズームキット: 5,000円、学生10,000円
PowerShot Gシリーズで写真も! 動画も! 春のキャッシュバックキャンペーン 2021
「PowerShot Gシリーズで写真も! 動画も! 春のキャッシュバックキャンペーン 2021」は、コンパクトカメラ「PowerShot G」シリーズを対象としたキャッシュバックキャンペーン。期間中に対象商品を購入し応募した人に、Visaギフトカードで最大10,000円分をキャッシュバックする。PowerShot G7 Mark IIIの場合、動画アクセサリーの同時購入でキャッシュバックを増額する。
対象購入期間は、3月12日～5月10日まで。応募締切は6月30日（当日消印有効）。対象機種とキャッシュバック額は以下の通り。
- PowerShot G5 X Mark II: 10,000円
- PowerShot G7 X Mark III: 10,000円
- PowerShot G7 X Mark II: 10,000円
- PowerShot G9 X Mark II: 5,000円
- PowerShot G7 X Mark III+トライポッドグリップ HG-100TBR:14,000円
- PowerShot G7 X Mark III+ステレオマイクロホンDM-E100: 14,000円
- PowerShot G7 X Mark III+HG-100TBR+DM-E100: 18,000円