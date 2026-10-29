キヤノンが、キヤノン製品のデザインについてデザイナーや開発者が解説するオンラインセミナー「Meet-up Canon Design 2026」を12月2日に開催すると発表した。参加費は無料で、事前登録が必要。

Zoomウェビナーを使ったオンラインセミナー。セミナーでは、2026年度グッドデザイン賞を受賞したシネマカメラ「CINEMA EOS」や、ミラーレスカメラ「EOS R」シリーズのGUIデザインに込めた細部へのこだわりなどについて、キヤノン総合デザインセンター所属のデザイナーが解説する。

セミナーは時間別に6種類を用意し、複数のセミナーへの参加も可能。定員は各回1,000名（先着順）で、これを超える申し込みがあった場合は受付を締め切る。各セミナーの後半には、参加者からの質問に講演者が答える時間も設ける。セミナー内容は以下の通り。

12:00～12:20…映像の変化とCINEMA EOSデザインの進化

12:40～13:00…EOS RのGUIデザインに込めた細部へのこだわり

13:20～13:40…「見分けられない」資源をどう価値あるものに変える？ 循環型社会に貢献するプラスチック分析・選別装置のデザインストーリー

14:00～14:20…印刷現場の誇りに応える機能美 「varioPRINT iX1700」に込めたデザインの想い

14:40～15:00…人と製品をつなぐユーザビリティデザイン

15:20～15:40…ファンとチームをつなぐスポーツブランディング デザイナーが挑むイーグルスのクリエイティブ