キヤノンの「EOS R8 Mark II」は、有効2420万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載するミラーレスカメラです。クラス的にはエントリーに位置づけられますが、機能に関してはハイアマチュアをはじめとする写真愛好家の多くを満足させるにふさわしい仕上がりになっています。前回掲載の「機能編」に続き、今回は「画像編」として、その写りをレビューしていきたいと思います。

フルサイズEOS Rシステムとしてはローエンドのモデルながら、不足のないスペックを誇る「EOS R8 Mark II」。ライトユーザーのフルサイズ入門機として、ベテランのサブ機としてオールマイティに活躍しそうなカメラです。キヤノンオンラインショップでの価格は、ボディ単体モデルが275,000円、「RF24-105mm F4-7.1 IS STM」が付属するレンズキットが324,500円、「RF45mm F1.2 STM」が付属するレンズキットが317,900円。現在開催中のキャッシュバックキャンペーンの対象モデルとなります

手ブレ補正機構やAF性能、操作性など幅広くスペックアップ

まずは、EOS R8 Mark IIの詳細を簡単におさらいしておきましょう。2023年4月発売の「EOS R8」の後継機で、「EOS R6 Mark II」と同じフルサイズセンサーを採用しています。

最大の進化点が、センサーシフト方式による5軸対応手ブレ補正機構の搭載です。光学式手ブレ補正機構を搭載するRFレンズやEFレンズとの組み合わせでは、協調補正により画面中央で最大7.5段、周辺部で最大7段もの補正効果が得られます。もちろん、手ブレ補正機構を搭載していないレンズとの組み合せでも強力な補正効果を発揮するため、手持ち撮影時の心強い味方となりそうです。

AFフレームを素早く直感的に移動できるマルチコントローラーも新たに採用しました。上位モデルにはすでに搭載されている操作部材ですので、本機をサブ機として検討しているEOS Rシステムユーザーにとって、手ブレ補正機構と並ぶ注目ポイントといえるでしょう。

機能面での大きな進化点では「プリ連続撮影機能」の搭載が挙げられます。シャッターボタンの半押し状態から最大20コマさかのぼって記録する機能で、動きの予測しにくい被写体の撮影では重宝します。記録形式は、搭載する全形式（JPEG／RAW／sRAW／HEIF）に対応している点も魅力です。

AFは「デュアルピクセルCMOS AF II」と従来どおりですが、アルゴリズムが大幅に改善されました。特にトラッキングの精度が向上し、一度捉えた被写体を粘り強く追いかけます。被写体検出AFには「人物」（瞳／顔／頭部）、「動物」（猫／犬／鳥／馬）、「乗り物」（クルマ／バイク／鉄道／飛行機）から選択が可能。この被写体検出AFと高精度なトラッキングにより、動体撮影でも被写体を撮り逃してしまうことはほぼ皆無といえるでしょう。

ボディのデザインが大きく刷新された点も、今回のリニューアルにおける注目のポイントです。EOSシリーズで長年培われてきた曲線と曲面による優雅なフォルムから、直線と平面を基調とするソリッドなデザインへと変更されました。既視感を覚える面もあり、同社の過去のモデルや他社のカメラを彷彿させると感じる人もいるかもしれません。私自身は「ちょっとキヤノンらしさが薄らいだな」と感じています。

フルサイズならではの豊かな写りが楽しめる

肝心の「写り」については、いずれもフルサイズならではの豊かな階調と立体感ある描写が得られています。色の飽和やねじれ、トーンジャンプなども良好に抑えられており、フルサイズでありながら画素数を2400万画素に留めたことで画素ピッチにゆとりが生まれ、それが画質の向上に好影響を与えていると推測できます。なお、掲載した作例の共通撮影データは、絞り優先AE（絞り値は状況などに応じて変更）、ピクチャースタイルは「オート」、ISO感度も「オート」、その他の細かな設定はデフォルトとしています。

2400万画素により、レンガのひとつひとつを緻密に描写しています。画素ピッチが大きいため、ダイナミックレンジが広く、ハイライトからシャドーまで階調豊かに再現しています EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF5.6・1/800秒）・+0.33補正・WBオート・ISO100・JPEG

露出を切り詰めて撮影。店舗の奥は黒つぶれしてしまいましたが、大型のイメージセンサーらしい立体感ある写りが得られました。ホワイトバランスはオート（雰囲気優先）としていますが、青かぶりなどは発生しておらず、自然な色合いに仕上がりました EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF5.6・1/60秒）・-0.67補正・WBオート・ISO100・JPEG

作例の撮影でブラブラ歩いていたら、なんとカメラ名と同じ飲食店が。テーブルを飾る花瓶に入った花のディテールがギリギリ分かるくらいに絞り、シャッターを切っています。このような撮影では、被写界深度の様子も分かるEVFを搭載するミラーレスは便利です EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF6.3・1/80秒）・-0.67補正・WBオート・ISO320・JPEG

蜂にピントを合わせています。新しく備わったマルチコントローラーにより素早くAFフレームを移動できたため、この写真を撮ることができました。AFフレームは画面のほぼ全体をカバーするため、被写体がどこにあってもピント合わせを可能にしています EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF7.1・1/160秒）・+1補正・WBオート・ISO100・JPEG

色鮮やかなコリウスにEOS R8 Mark IIを向けてみました。ピクチャースタイルは「オート」を選択していますが、彩度の高い鮮明な写りが得られました。色飽和しているところは見当たらず、上々の仕上がりです EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF7.1・1/125秒）・+1補正・WBオート・ISO320・JPEG

ランタナの花の上をアオスジアゲハが飛んでいるのに気づき、カメラを構えました。花の上に舞い降り、蜜を吸い始めた瞬間にシャッターを切っています。AFフレームを直感的に移動できるマルチコントローラーは、このような撮影では頼もしい味方です EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF7.1・1/160秒）・+0.33補正・WBオート・ISO160・JPEG

薄明光線（はくめいこうせん）をバックに上昇を続ける航空機を画面に収めました。被写体検出AFを使用しており、選択したモードはもちろん「乗り物」。画面のなかで航空機が小さくなっていっても、しっかり捕捉し続けてくれました EOS R8 Mark II・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE（絞りF7.1・1/2500秒）・+0.33補正・WBオート・ISO400・JPEG

こちらも被写体検出AFは「乗り物」に設定しています。キャビンの窓にEOS R8 Mark IIはしっかりピントを合わせてくれました。安全な航行には欠かせない貴重なシーンを捉えることができました EOS R8 Mark II・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE（絞りF10・1/1600秒）・-0.33補正・WBオート・ISO400・JPEG

トラッキングは一度被写体を掴むと、シャッターボタンの半押しを続ける限り粘り強くピントを合わせ続けます。さらに、その状態のままサブ電子ダイヤルによる露出補正を行い、思ったとおりの明るさの写真に仕上げています EOS R8 Mark II・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE（絞りF8・1/1600秒）・+0.67補正・WBオート・ISO400・JPEG

古くから羽田空港の近くにあるビルボードとなります。チェックしてほしいのは、写り込んだ太陽の周辺。トーンジャンプを起こすことなく、滑らかなグラディーションでハイライトへと切り替わっています。キヤノンの絵作りの巧みさが光る部分です EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF5.6・1/640秒）・WBオート・ISO100・JPEG

ダイナミックレンジが広いため、太陽の光が当たっている場所と日陰が混在するような被写体でも、白トビや黒ツブレをしっかりと抑えています。経年でささくれた窓枠などもリアルに再現されています EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF7.1・1/125秒）・WBオート・ISO100・JPEG

こちらも被写体検出AFは「動物」としています。カメラに近い何頭かのシカをAFが捉えていました。「動物」モードで検出対象として挙げられるのは猫・犬・鳥・馬ですが、シカに対しても有効なようです EOS R8 Mark II・RF24-105mm F4-7.1 IS STM・絞り優先AE（絞りF7.1・1/125秒）・-0.67補正・WBオート・ISO800・JPEG

カラーフィルターには、新たに「ネガティブフィルムトーン」と「ポジティブフィルムトーン」が搭載されました。前者は、赤の色相をオレンジ寄りにするとともに彩度を落としネガフィルムで撮影したかのような仕上がりを再現。後者は、原色系を高い彩度で再現するとともにコントラストを上げることでポジフィルムのような仕上がりが得られます。なお、カラーフィルターはJPEGでの記録のみに有効な機能となります。







こちらも同じく左からピクチャースタイルの「スタンダード」、カラーフィルターの「ネガティブフィルムトーン」「ポジティブフィルムトーン」。黄色の冴えが「ポジティブフィルムトーン」では圧倒的です。露出によっては色飽和が発生しそうに思えます。すべて同じ露出での撮影ですが、背景を比較すると、明るさの違いは小さくないようです 共通データ：EOS R8 Mark II・RF85mm F2 MACRO IS STM・絞り優先AE（絞りF4・1/320秒）・-0.67補正・WBオート・ISO100・JPEG







遠景での比較作例となります。左からピクチャースタイルの「スタンダード」、カラーフィルターの「ネガティブフィルムトーン」「ポジティブフィルムトーン」となります。「ネガティブフィルムトーン」の描写の柔らかさが際立っています 共通データ：EOS R8 Mark II・RF50mm F1.8 STM・絞り優先AE（絞りF5.6・1/800秒）・+0.67補正・WBオート・ISO100・JPEG

とても魅力的なフルサイズミラーレスに仕上がったEOS R8 Mark II。生成される画像も文句のつけようのないクオリティです。ビギナーからハイアマチュアまで、ユーザーのレベルを問わずオールラウンドに活躍するモデルであり、EOSの基本コンセプトである「快速・快適・高画質」を体現した1台となっていました。