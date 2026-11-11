キヤノンの「EOS R8 Mark II」は、有効2420万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載するミラーレスカメラです。クラス的にはエントリーに位置づけられますが、機能に関してはハイアマチュアをはじめとする写真愛好家の多くを満足させるにふさわしい仕上がりになっています。前回掲載の「機能編」に続き、今回は「画像編」として、その写りをレビューしていきたいと思います。
手ブレ補正機構やAF性能、操作性など幅広くスペックアップ
まずは、EOS R8 Mark IIの詳細を簡単におさらいしておきましょう。2023年4月発売の「EOS R8」の後継機で、「EOS R6 Mark II」と同じフルサイズセンサーを採用しています。
最大の進化点が、センサーシフト方式による5軸対応手ブレ補正機構の搭載です。光学式手ブレ補正機構を搭載するRFレンズやEFレンズとの組み合わせでは、協調補正により画面中央で最大7.5段、周辺部で最大7段もの補正効果が得られます。もちろん、手ブレ補正機構を搭載していないレンズとの組み合せでも強力な補正効果を発揮するため、手持ち撮影時の心強い味方となりそうです。
AFフレームを素早く直感的に移動できるマルチコントローラーも新たに採用しました。上位モデルにはすでに搭載されている操作部材ですので、本機をサブ機として検討しているEOS Rシステムユーザーにとって、手ブレ補正機構と並ぶ注目ポイントといえるでしょう。
機能面での大きな進化点では「プリ連続撮影機能」の搭載が挙げられます。シャッターボタンの半押し状態から最大20コマさかのぼって記録する機能で、動きの予測しにくい被写体の撮影では重宝します。記録形式は、搭載する全形式（JPEG／RAW／sRAW／HEIF）に対応している点も魅力です。
AFは「デュアルピクセルCMOS AF II」と従来どおりですが、アルゴリズムが大幅に改善されました。特にトラッキングの精度が向上し、一度捉えた被写体を粘り強く追いかけます。被写体検出AFには「人物」（瞳／顔／頭部）、「動物」（猫／犬／鳥／馬）、「乗り物」（クルマ／バイク／鉄道／飛行機）から選択が可能。この被写体検出AFと高精度なトラッキングにより、動体撮影でも被写体を撮り逃してしまうことはほぼ皆無といえるでしょう。
ボディのデザインが大きく刷新された点も、今回のリニューアルにおける注目のポイントです。EOSシリーズで長年培われてきた曲線と曲面による優雅なフォルムから、直線と平面を基調とするソリッドなデザインへと変更されました。既視感を覚える面もあり、同社の過去のモデルや他社のカメラを彷彿させると感じる人もいるかもしれません。私自身は「ちょっとキヤノンらしさが薄らいだな」と感じています。
フルサイズならではの豊かな写りが楽しめる
肝心の「写り」については、いずれもフルサイズならではの豊かな階調と立体感ある描写が得られています。色の飽和やねじれ、トーンジャンプなども良好に抑えられており、フルサイズでありながら画素数を2400万画素に留めたことで画素ピッチにゆとりが生まれ、それが画質の向上に好影響を与えていると推測できます。なお、掲載した作例の共通撮影データは、絞り優先AE（絞り値は状況などに応じて変更）、ピクチャースタイルは「オート」、ISO感度も「オート」、その他の細かな設定はデフォルトとしています。
カラーフィルターには、新たに「ネガティブフィルムトーン」と「ポジティブフィルムトーン」が搭載されました。前者は、赤の色相をオレンジ寄りにするとともに彩度を落としネガフィルムで撮影したかのような仕上がりを再現。後者は、原色系を高い彩度で再現するとともにコントラストを上げることでポジフィルムのような仕上がりが得られます。なお、カラーフィルターはJPEGでの記録のみに有効な機能となります。
とても魅力的なフルサイズミラーレスに仕上がったEOS R8 Mark II。生成される画像も文句のつけようのないクオリティです。ビギナーからハイアマチュアまで、ユーザーのレベルを問わずオールラウンドに活躍するモデルであり、EOSの基本コンセプトである「快速・快適・高画質」を体現した1台となっていました。