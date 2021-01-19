レノボ・ジャパンは、ゲーミングノートPC「Lenovo Legion Slim 750i」を2月下旬から順次レノボオンラインストアや全国の家電量販店で発売する。価格は204,800円（税別）。
「Lenovo Legion Slim 750i」は、レノボのゲーミングPCブランドLegionシリーズのパワフルなパフォーマンスを継承しつつ、最薄部約15.9mm、重さ約1.86kgの薄さと軽さを追求したモデル。PCゲーマー向けに最適化された構成のほか、色域の広い4K液晶パネルを搭載した。
直販モデルと量販店モデルでそれぞれ仕様は異なるが、量販店で販売されるモデルの主な構成は、CPUがIntel Core i7-10750H（2.60 GHz）、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design、メモリが16GB、ストレージが512GB PCIe NVMe/M.2 SSD、OSがWindows 10 Home 64bit。ディスプレイがLEDバックライト付きの15.6型UHD IPS液晶、解像度が3,840×2,160ドット、約1677万色、DisplayHDR 400、 Dolby Visionに対応する。
主なインターフェース類は、Thunderbolt×2、USB 3.1×2、イヤホンジャック×1、4-in-1メディアカードリーダー。ネットワークはWi-Fi 6対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠）＋Bluetooth 5.1。オーディオ機能はDolby Atmos for Gaming。本体サイズはW356×D250×H15.9mm、バッテリー駆動時間は約8時間。