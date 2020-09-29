パナソニックは9月29日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の秋冬モデルを発表した。店頭向けには12.1型の「Let'snote SV9」、12型2in1 PC「Let'snote QV9」、14型の「Let'snote LV9」、10.1型2in1の「Let'snote RZ8」の4機種をラインナップする。価格はオープンで、店頭予想価格は税別240,000円前後から。発売日はいずれも10月16日。

2020年秋冬レッツノートの特徴

レッツノート2020年秋冬モデルでは、12.1型のSV9シリーズにおいて、ACアダプターを2つ同梱し、本体重量も軽くした「テレワーク推奨モデル」を用意した。また、SV9 / QV9 / LV9の3製品では、Core i7モデルでCPUパフォーマンスをより細かく制御するMaxperformer機能を夏モデルから引き継いで搭載。Bluetoothのバージョンは5.0から5.1へ変更されている。

このほか、65W出力（20V×3.25A）のUSB Type-C対応小型ACアダプターを別売オプションとして、11月に発売する。レッツノートを模したデザインで、指でつまめる小型サイズが特徴だ。

小型ACアダプターの本体サイズはW87.5×D58.5×H20.75mmで、重さは約140g（ケーブル除く）。対応するレッツノートはSV9 / QV9 / LV9。なお、SVシリーズ・LVシリーズ付属のACアダプターは85Wのため、この小型ACアダプターで充電する場合、（Maxperformer適用時など）作業負荷によっては充電に時間がかかる場合があるという。

  • 65W出力対応のUSB Type-C小型ACアダプター。別売オプションで、11月頃に発売する。レッツノートを模したデザインがポイント

Let'snote SV9

  • Let'snote SV9（テレワーク推奨モデル）

Let'snote SV9は、一部を除き光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。2020年秋冬モデルは、ドライブレスのテレワーク推奨モデルを含め5機種をラインナップする。店頭予想価格（税別）は260,000円前後から。

テレワーク推奨モデルはSV9シリーズでのみ提供。光学ドライブを省略して軽量化し、テレワークに求められる軽さと長時間駆動を両立した製品となる。ACアダプターが標準で2個付属し、ACアダプターを持ち歩かずとも、オフィスと自宅の両方で充電できることが特徴。また、通常1年の保証も4年に延長されている。

品番 CF-SV9EFNQR CF-SV9EDUQR CF-SV9ADMQR CF-SV9ADSQR CF-SV9ADPQR（テレワーク推奨モデル）
本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-10710U（1.10GHz） Intel Core i5-10210U（1.60GHz）
メモリ 16GB 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ 非搭載
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約19.5時間
バッテリーパックL付属		 約20時間
バッテリーパックL付属		 約12.5時間
バッテリーパックS付属		 約13時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W283.5×D203.8×H24.5mm
重さ 約1.169kg 約1.109kg 約1.009kg 約0.929kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote LV9

  • Let'snote LV9

Let'snote LV9はフルHD解像度の14型ノートPC。秋冬の店頭向けには3モデルを用意。夏モデルで採用した第10世代Intel Coreシリーズを引き継ぎ、上位モデルではMaxperformer機能も搭載する。Bluetoothのバージョンは5.1に更新した。店頭予想価格（税別）は250,000円前後から。

品番 CF-LV9EDNQR CF-LV9ADMQR CF-LV9ADSQR
本体カラー ブラック ブラック＆シルバー シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-10710U（1.10GHz） Intel Core i5-10210U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
WWAN 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約18.5時間
バッテリーパックL付属		 約11.5時間
バッテリーパックS付属		 約12時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W333×D225.3×H24.5mm
重さ 約1.405kg 約1.27kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote QV9

  • Let'snote QV9

Let'snote QV9は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。2020年秋冬モデルでは店頭向けに3機種をラインナップし、上位モデルではMaxperformer機能を搭載。Bluetoothのバージョンも5.1となった。店頭予想価格（税別）は270,000円前後から。

品番 CF-QV9EFNQR CF-QV9ADMQR CF-QV9ADGQR
本体カラー ブラック ブラック＆シルバー シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-10710U（1.10GHz） Intel Core i5-1021U（1.60GHz）
メモリ 8GB 16GB 8GB
ストレージ 512GB PCIe SSD 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.0型（2,880×1,920ドット）
光学ドライブ 非搭載
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
WWAN LTE（nano SIM） 非搭載
カメラ 顔認証対応カメラ
指紋認証 タッチ式
バッテリ駆動時間 約11.5時間 約11時間 約11.5時間
本体サイズ W273.0×D209.2×H18.7mm
重さ 約0.979kg 約0.949kg
Office Office Home and Business 2019

Let'snote RZ8

  • Let'snote RZ8

Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の小型2in1 PC。2020年秋冬の店頭モデルは2機種を揃え、基本仕様は夏モデルを引き継ぐ。店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。

品番 CF-RZ8AFMQR CF-RZ8ADEQR
本体カラー ブラック シルバー
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
メモリ 16GB 8GB
ストレージ 256GB PCIe SSD
ディスプレイ 10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ
通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
WWAN LTE（nano SIM）
指紋認証
バッテリ駆動時間 約10.5時間 約11時間
本体サイズ W250×D180.8×H19.5mm
重さ 約0.78kg 約0.75kg
Office Office Home and Business 2019