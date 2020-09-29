パナソニックは9月29日、モバイルノートPC「Let'snote」（レッツノート）の秋冬モデルを発表した。店頭向けには12.1型の「Let'snote SV9」、12型2in1 PC「Let'snote QV9」、14型の「Let'snote LV9」、10.1型2in1の「Let'snote RZ8」の4機種をラインナップする。価格はオープンで、店頭予想価格は税別240,000円前後から。発売日はいずれも10月16日。
2020年秋冬レッツノートの特徴
レッツノート2020年秋冬モデルでは、12.1型のSV9シリーズにおいて、ACアダプターを2つ同梱し、本体重量も軽くした「テレワーク推奨モデル」を用意した。また、SV9 / QV9 / LV9の3製品では、Core i7モデルでCPUパフォーマンスをより細かく制御するMaxperformer機能を夏モデルから引き継いで搭載。Bluetoothのバージョンは5.0から5.1へ変更されている。
このほか、65W出力（20V×3.25A）のUSB Type-C対応小型ACアダプターを別売オプションとして、11月に発売する。レッツノートを模したデザインで、指でつまめる小型サイズが特徴だ。
小型ACアダプターの本体サイズはW87.5×D58.5×H20.75mmで、重さは約140g（ケーブル除く）。対応するレッツノートはSV9 / QV9 / LV9。なお、SVシリーズ・LVシリーズ付属のACアダプターは85Wのため、この小型ACアダプターで充電する場合、（Maxperformer適用時など）作業負荷によっては充電に時間がかかる場合があるという。
Let'snote SV9
Let'snote SV9は、一部を除き光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。2020年秋冬モデルは、ドライブレスのテレワーク推奨モデルを含め5機種をラインナップする。店頭予想価格（税別）は260,000円前後から。
テレワーク推奨モデルはSV9シリーズでのみ提供。光学ドライブを省略して軽量化し、テレワークに求められる軽さと長時間駆動を両立した製品となる。ACアダプターが標準で2個付属し、ACアダプターを持ち歩かずとも、オフィスと自宅の両方で充電できることが特徴。また、通常1年の保証も4年に延長されている。
|品番
|CF-SV9EFNQR
|CF-SV9EDUQR
|CF-SV9ADMQR
|CF-SV9ADSQR
|CF-SV9ADPQR（テレワーク推奨モデル）
|本体カラー
|ブラック
|シルバー＆ブラック
|シルバー
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-10710U（1.10GHz）
|Intel Core i5-10210U（1.60GHz）
|メモリ
|16GB
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約19.5時間
バッテリーパックL付属
|約20時間
バッテリーパックL付属
|約12.5時間
バッテリーパックS付属
|約13時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W283.5×D203.8×H24.5mm
|重さ
|約1.169kg
|約1.109kg
|約1.009kg
|約0.929kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote LV9
Let'snote LV9はフルHD解像度の14型ノートPC。秋冬の店頭向けには3モデルを用意。夏モデルで採用した第10世代Intel Coreシリーズを引き継ぎ、上位モデルではMaxperformer機能も搭載する。Bluetoothのバージョンは5.1に更新した。店頭予想価格（税別）は250,000円前後から。
|品番
|CF-LV9EDNQR
|CF-LV9ADMQR
|CF-LV9ADSQR
|本体カラー
|ブラック
|ブラック＆シルバー
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-10710U（1.10GHz）
|Intel Core i5-10210U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|14.0型ワイド（1,920×1,080ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約18.5時間
バッテリーパックL付属
|約11.5時間
バッテリーパックS付属
|約12時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W333×D225.3×H24.5mm
|重さ
|約1.405kg
|約1.27kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote QV9
Let'snote QV9は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。2020年秋冬モデルでは店頭向けに3機種をラインナップし、上位モデルではMaxperformer機能を搭載。Bluetoothのバージョンも5.1となった。店頭予想価格（税別）は270,000円前後から。
|品番
|CF-QV9EFNQR
|CF-QV9ADMQR
|CF-QV9ADGQR
|本体カラー
|ブラック
|ブラック＆シルバー
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-10710U（1.10GHz）
|Intel Core i5-1021U（1.60GHz）
|メモリ
|8GB
|16GB
|8GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.0型（2,880×1,920ドット）
|光学ドライブ
|非搭載
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|非搭載
|カメラ
|顔認証対応カメラ
|指紋認証
|タッチ式
|バッテリ駆動時間
|約11.5時間
|約11時間
|約11.5時間
|本体サイズ
|W273.0×D209.2×H18.7mm
|重さ
|約0.979kg
|約0.949kg
|Office
|Office Home and Business 2019
Let'snote RZ8
Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の小型2in1 PC。2020年秋冬の店頭モデルは2機種を揃え、基本仕様は夏モデルを引き継ぐ。店頭予想価格（税別）は240,000円前後から。
|品番
|CF-RZ8AFMQR
|CF-RZ8ADEQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i5-8200Y（1.30GHz）
|メモリ
|16GB
|8GB
|ストレージ
|256GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|10.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|―
|指紋認証
|―
|バッテリ駆動時間
|約10.5時間
|約11時間
|本体サイズ
|W250×D180.8×H19.5mm
|重さ
|約0.78kg
|約0.75kg
|Office
|Office Home and Business 2019