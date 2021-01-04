Q-Successから2021年1月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2021年1月はWordPress、Shopify、Bitrixがシェアを増やし、CMSを使っていないWebサイトのシェアが減少した。
2020年12月の時点で、WordPressのシェアがCMSを使っていないWebサイトを割合を超えてシェア1位になっており、2021年1月はその傾向が継続したことになる。
WordPressほどの増加ではないが、WordPress以外ではShopifyのシェアが増加を続けている点が注目される。Shopifyは既に第2位のCMSとしてのポジションを確かなものにしており、増加傾向にある。現在の状況が変わる大きな理由はなく、今後も同様の傾向が続くものと見られる。
|順位
|CMS
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|WordPress
|39.5%
|39.1%
|↑
|2
|None
|38.3%
|38.7%
|↓
|3
|Shopify
|3.2%
|3.1%
|↑
|4
|Joomla
|2.2%
|2.2%
|＝
|5
|Drupal
|1.5%
|1.5%
|＝
|6
|Wix
|1.5%
|1.5%
|＝
|7
|Squarespace
|1.4%
|1.4%
|＝
|8
|Bitrix
|1.1%
|1.0%
|↑
|9
|Blogger
|1.0%
|1.0%
|＝
|10
|Magento
|0.7%
|0.7%
|＝
|11
|OpenCart
|0.6%
|0.6%
|＝
|12
|PrestaShop
|0.5%
|0.5%
|＝
|13
|Weebly
|0.3%
|0.3%
|＝
|14
|TYPO3
|0.3%
|0.3%
|＝
|15
|Bigcommerce
|0.3%
|0.2%
|↑
|16
|Webflow
|0.2%
|0.2%
|＝
|17
|Adobe Dreamweaver
|0.2%
|0.2%
|＝
|18
|GoDaddy Website Builder
|0.2%
|0.2%
|＝
|19
|Tilda
|0.2%
|0.2%
|＝
|20
|DataLife Engine
|0.2%
|0.2%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。