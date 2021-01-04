Q-Successから2021年1月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2021年1月はWordPress、Shopify、Bitrixがシェアを増やし、CMSを使っていないWebサイトのシェアが減少した。

2020年12月の時点で、WordPressのシェアがCMSを使っていないWebサイトを割合を超えてシェア1位になっており、2021年1月はその傾向が継続したことになる。

WordPressほどの増加ではないが、WordPress以外ではShopifyのシェアが増加を続けている点が注目される。Shopifyは既に第2位のCMSとしてのポジションを確かなものにしており、増加傾向にある。現在の状況が変わる大きな理由はなく、今後も同様の傾向が続くものと見られる。

Webサイト向けCMSシェア推移グラフ 資料: Q-Success

順位 CMS 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 WordPress 39.5% 39.1% ↑ 2 None 38.3% 38.7% ↓ 3 Shopify 3.2% 3.1% ↑ 4 Joomla 2.2% 2.2% ＝ 5 Drupal 1.5% 1.5% ＝ 6 Wix 1.5% 1.5% ＝ 7 Squarespace 1.4% 1.4% ＝ 8 Bitrix 1.1% 1.0% ↑ 9 Blogger 1.0% 1.0% ＝ 10 Magento 0.7% 0.7% ＝ 11 OpenCart 0.6% 0.6% ＝ 12 PrestaShop 0.5% 0.5% ＝ 13 Weebly 0.3% 0.3% ＝ 14 TYPO3 0.3% 0.3% ＝ 15 Bigcommerce 0.3% 0.2% ↑ 16 Webflow 0.2% 0.2% ＝ 17 Adobe Dreamweaver 0.2% 0.2% ＝ 18 GoDaddy Website Builder 0.2% 0.2% ＝ 19 Tilda 0.2% 0.2% ＝ 20 DataLife Engine 0.2% 0.2% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。