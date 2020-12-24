Razer、13インチノート「Razer Book」を第11世代Intel Coreで刷新

Razerは、13インチノートPC「Razer Book」と15インチノートPC「Razer Blade」に第11世代Intel Coreプロセッサを搭載して刷新し、2021年1月29日から販売すると発表した。価格はRazer Bookが190,727円（税別）から、Razer Bladeが154,364円（税別）。

Razer Book 13

「Razer Book 13」

Razer Book 13は第11世代Intel Coreプロセッサを搭載し、内蔵グラフィックスによる高いパフォーマンスや高速な応答性、長時間のバッテリー駆動でIntel Evoプラットフォームに準拠するノートPC。ディスプレイは13.4型でアスペクト比は16:10、タッチ操作に対応する狭額縁仕様。解像度はフルHD（1,920×1,080ドット）か4K UHD（3,840×2,160）から選択でき、本体はCNC機械加工の高品質なアルミ製ユニボディを採用する。この他の主な仕様は以下の通り。

OS：Windows 10 Home 64ビット版

プロセッサ：第11世代Intel Core i7-1165G7

メモリ：LPDDR4x 4,267MHz 16GB

ストレージ：M.2 NVMe SSD 256GB / 512GB

ディスプレイ：タッチ対応13.4型 60HzフルHD / 60Hz 4K UHD

インタフェース：Thunderbolt 4×2、USB-A、HDMI 2.0、ヘッドホン出力

バッテリ駆動時間：10.5時間以上

本体サイズ：W295.6×D198.5×H15.15mm

重さ：1.34kg

Razer Book 15

「Razer Book 15」

また、第10世代Intel CoreプロセッサとNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Qを組み合わせる15インチノートPC「Razer Book 15」もラインナップする。フルHD（1,920×1,080ドット）120Hzディスプレイを組み合わせ、ゲーミングの他仕事やクリエイティブコンテンツの作成で、高速なビジュアル体験を提供するとしている。