モリサワは、Webフォントサービス「TypeSquare」に、モリサワの2020年新書体に加え、字游工房や昭和書体などの計132書体を追加した。2020年11月25日から提供を開始している。
手書きや活版印刷のニュアンスを持つ和文書体や、ラテンアルファベット、キリル文字、ギリシャ文字、およびベトナム語用文字をカバーするセリフ体の欧文書体を追加。日本語のみならず、多言語デザインの表現の幅も広げるラインナップとなった。
また、人気書体にペアカーニング（特定の文字の組み合わせで動作する文字詰め機能）を搭載した「AP版」などが追加され、利便性が向上。長文組版での可読性を追求した「游明朝体」や「游ゴシック体」など字游工房の46書体が加わり、ベーシックな書体が充実した。
また、リアルな直筆に近い趣を備えた昭和書体のフォントから、アニメ『鬼滅の刃』で広く知られるようになった「闘龍書体」のほか、「昭和楷書」などの5書体を追加。受け手に強いイメージを伝える毛筆書体のバリエーションも拡大した。
提供書体一覧
モリサワフォント
- ぺんぱる M
- くれたけ銘石 B
- 秀英にじみアンチック B
- Lutes UD PE Light / Light Italic / Regular / Italic / Medium / Medium Italic / Bold / Bold Italic / ExtraBold / ExtraBold Italic / Heavy / Heavy Italic
- 秀英アンチック＋ B
- UD新ゴ（AP 版） EL / L / R / M / DB / B / H / U
- UD新ゴNT（AP 版） EL / L / R / M / DB / B / H / U
- 新ゴ（AP 版） EL / L / R / M / DB / B / H / U
- 新丸ゴ（AP 版） L / R / M / DB / B / H / U
- 黎ミングラデーションファミリー（AP 版）
字游工房フォント
- 游明朝体 L / R / M / D / B / E
- 游明朝体五号かな L / R / M / D
- 游明朝体36ポかな L / R / M / D / B / E
- 游築見出し明朝体
- 游築見出し明朝体 Alt
- 游築初号かな
- 游ゴシック体 L / R / M / D / B / E / H
- 游ゴシック体初号かな L / R / M / D / B / E / H
- 游教科書体 New M / B / M横用 / B横用
- JKHandwriting Light / Regular / Medium / Medium Italic / Bold / Heavy / RL Light / RL TW Light
- 游勘亭流
昭和書体フォント
- 昭和楷書
- 闘龍
- 黒龍
- 銀龍
- 陽炎