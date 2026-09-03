アドビは、Slack向けアプリ「Adobe for Slack」の提供を開始した。Slack Business+プランおよびEnterprise+プランのユーザー向けのアプリで、デスクトップ、Web、モバイルでグローバル提供を開始した。

Adobe for Slack

同サービスでは、Firefly、Adobe Express、Photoshop、Premiere、Acrobat、Illustrator、InDesign、Lightroomなど、アドビのクリエイティブ／生産性ツール70種類以上をSlack上で利用できる。ユーザーはSlackbotに自然言語で指示するだけで、目的に応じたAdobeツールが呼び出される仕組みだ。

また、Slackbotは会話履歴やチャンネル、共有ファイル、Canvasなどの情報を参照できるため、プロジェクトの文脈を踏まえたコンテンツ制作が可能。会話内容の要約からPDFや画像、動画を生成したり、Creative Cloud内の素材を検索して再利用したりできるという。

マーケティング用途では、既存の画像や動画をSNS向けにリサイズした派生コンテンツの作成や、テンプレートを利用した広告クリエイティブ制作に対応する。さらに、表計算データからPDFやビジュアル資料を生成したり、複数の画像を一括編集したりすることも可能としている。

生成した成果物はSlackのチャンネル内で共有でき、チームメンバーがそのままレビューや修正指示を行える。より高度な編集が必要な場合は、Adobe Express、Photoshop、Premiere、Acrobat、Fireflyなどのアプリへ引き継ぐこともできる。

アドビはあわせて、同社のクリエイティブおよび生産性ツールを各種AIチャットボットへ展開する取り組みの一環だと説明。すでにChatGPTやClaude、Copilotへの対応を進めており、今後はGeminiへの展開も予定している。

なお、Adobeアカウントがなくても利用できるが、サインインすると生成AI機能やCreative Cloudファイル連携などの追加機能を利用できる。