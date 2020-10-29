サンワサプライは10月29日、SurfaceやiPadProに挟んで使えるUSB Type-Cハブ「USB-3TCH26BK」「USB-3TCH27BK」「USB-3TCH28BK」を発売した。価格は5,830円から（税別）。
USB Type-Cポートを備える薄型ノートPCやタブレットに挟んで使えるUSB-Cハブ。 取り付けはクランプ式で、 Surface Pro 7やiPad Proなど厚さ10mm以下のデバイスであればネジでしっかり固定できるという。
USB-3TCH26BK
「USB-3TCH26BK」は、USB 3.2 Gen1×2ポートとLANポートを搭載するモデル。LANポートはGigabit Ethernetに対応する。USBハブの供給電流は最大750mA（全ポート合計）。USB 3.2 Gen1ポートはスーパースピードモード（規格値：5Gbps）に対応。本体サイズはW82×D42×H29.4mm、重さは約70g、ケーブル長は約15cm。対応OSはWindows 10、macOS 10.12～10.15、iPadOS 13.4、13。価格は8,250円（税込）。
USB-3TCH27BK
「USB-3TCH27BK」は、USB 3.2 Gen1ポートを3つ搭載するモデル。USBハブの供給電流は最大830mA（全ポート合計）。USB 3.2 Gen1ポートはスーパースピードモード（規格値：5Gbps）に対応。本体サイズはW82×D42×H27.3mm、重さは約68g、ケーブル長は約15cm。対応OSはWindows 10、macOS 10.12～10.15、iPadOS 13。価格は5,830円（税込）。
USB-3TCH28BK
「USB-3TCH28BK」は、USB 3.2 Gen1×2ポートとSDカードリーダーを搭載するモデル。USBハブの供給電流は最大680mA（全ポート合計）。USB 3.2 Gen1ポートはスーパースピードモード（規格値：5Gbps）に対応。本体サイズはW82×D42×H27.3mm、重さは約68g、ケーブル長は約15cm。対応OSはWindows 10、macOS 10.12～10.15、iPadOS 13.4,13。価格は6,490円（税込）。