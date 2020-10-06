日本エイサーは10月6日、公立小学校・中学校の教育市場向けとなる11.6型2in1 PC「TravelMate」シリーズから、新モデル「TMB311R-31-A14PG」を10月上旬に発売する。価格はオープン。
文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」の学習者用端末（標準仕様）に準拠したコンバーチブルタイプの11.6型2in1 PC。日本マイクロソフトが提供するライセンス「Microsoft 365 Education GIGA Promo」に対応し、オフィスソフトとしてMicrosoft 365 Appsをプリインストールしている（別途ライセンス購入が必要）。
ラフな運用を想定し、本体は米国国防総省の定める基準「MIL-STD 810G」に準拠。また、防滴構造のキーボード、ディスプレイを抗菌仕様のCorning製 Gorilla Glassで保護など、耐衝撃、防塵、耐久性能に優れる。
液晶ディスプレイは360度回転するマルチタッチ仕様。通常はクラムシェルスタイルのノートPCとして使用し、液晶ディスプレイを逆側に折りたたむとタブレットスタイルになる。カメラ機能は、インカメラがカバー付きの720p、アウトカメラが1080p。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron N4020（1.1GHz）、メモリがDDR4-2,666MHz 4GB（オンボード）、ストレージが64GB eMMC、グラフィックスがIntel UHD Graphics 600（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro Education 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.2 Type-C Gen1×1、USB 3.2 Type-A Gen1×2、microSDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約12時間。本体サイズは約W295×D212×H20.95mm、重さは1.46kg。