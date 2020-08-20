オプテージは8月20日、 携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」の新端末として、 国内版SIMフリースマートフォン「OPPO Reno3 A」、「HUAWEI nova lite 3+」およびモバイルルーター「HUAWEI Mobile WiFi E5785」の取り扱いを発表した。8月21日から販売開始する。

価格は「OPPO Reno3 A」が一括払いで34,800円（24カ月分割払いの場合1,450円 / 月）、「HUAWEI nova lite 3+」が一括払いで24,000円（24カ月分割払いの場合1,000円 / 月）、「HUAWEI Mobile WiFi E5785」が一括払いで9,600円（24カ月分割払いの場合400円 / 月）（金額はいずれも税別）。

OPPO Reno3 A

OPPO Reno3 A

「OPPO Reno3 A」は、約6.44インチのFHD+（2,400×1,080ドット）の画面を備えたスマートフォン。背面には約4,800万画素（メイン）+800万画素（超広角）+200万画素（モノクロ）+200 万画素（ポートレート）のクアッドカメラを搭載し、前面には約1,600万画素のインカメラを備える。メモリ容量は128GB ROM+6GB RAMで、おサイフケータイ機能を搭載。また、防水 / 防塵となっている。本体サイズはW74.1×D8.2×H160.9mm、重さは約175g。OSはAndroid 10.0。mineo対応プランはauプラン / ドコモプラン / ソフトバンクプラン。カラーはブラックとホワイトの2色。

HUAWEI nova lite 3+

HUAWEI nova lite 3+

「HUAWEI nova lite 3+」は、約6.21インチ（2,340×1,080ドット）のしずく型ノッチディスプレイと3D湾曲デザインを採用したスマートフォン。背面には約1,300万画素+約200万画素、前面には約800万画素のカメラを備える。メモリ容量は128GB ROM+4GB RAM。本体サイズはW73.55×D8.2×H155.36mm、重さは約163g。OSはAndroid 9.0。mineo対応プランはauプラン / ドコモプラン / ソフトバンクプラン。カラーはオーロラブルーとミッドナイトブラックの2色。

HUAWEI Mobile WiFi E5785

HUAWEI Mobile WiFi E5785

「HUAWEI Mobile WiFi E5785」は、最大16台のテザリングが可能なLTEモバイルルーター。無線LAN規格はIEEE802.11a / b / g / n / ac 2×2に対応（2.4GHz/5GHz）。バッテリー容量は約3,000mAh。本体サイズはW108×D17.3×H62mm、重さ約127g。mineo対応プランはauプラン / ドコモプラン / ソフトバンクプラン。カラーはホワイト。