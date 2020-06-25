BIGLOBEモバイルは、取り扱うスマートフォンとして新たに4モデルを追加、6月26日に販売を開始する。4モデルは、オッポの「OPPO Reno3 A」、シャオミの「Redmi Note 9S」、ファーウェイの「HUAWEI nova lite 3+」、ASUSの「ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) (6GB)」だ。
OPPO Reno3 Aは、おサイフケータイ対応やIP68相当の防塵・防水といった、日本国内でニーズの高い機能を装備。4レンズのカメラや大容量バッテリーなども日常的に使いやすい仕様となっている。BIGLOBEモバイルでの端末価格（総額・税込）は36,000円。
Redmi Note 9Sは、91％という高い画面占有率を実現した約6.67インチサイズの端末。アウトカメラは4レンズ構成で、全体的なスペックはミドルレンジからミドルハイといったところ。BIGLOBEモバイルでの端末価格（総額・税込）は22,560円と、コストパフォーマンスに優れる。
HUAWEI nova lite 3+は、ファーウェイのスマートフォンではエントリーからミドルに位置する。米中の摩擦による影響を受ける前に開発された端末なので、GMS（Googleモバイルサービス）を搭載しており、GoogleマップやGmailといったGoogleの各種アプリを使用可能。BIGLOBEモバイルでの端末価格（総額・税込）は24,720円。
ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) (6GB)は、2019年3月発売のモデルから、メモリ容量を6GBに強化した端末。大容量バッテリーや90％の画面占有率といった点が特徴。BIGLOBEモバイルでの端末価格（総額・税込）は35,760円。
購入特典
上記4モデルのいずれかと、BIGLOBEモバイルの音声通話SIM3ギガ以上のプランをセットで申し込むと、Gポイント最大5,000円相当を還元。加えて、音声通話SIM3ギガのプランが実質半年間0円（通話料別）となる。詳細はBIGLOBEモバイルのWebサイトを参照のこと。