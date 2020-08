スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・リコリス<夜咲く金花>(CV.雨宮天)が登場した。

リコリス<夜咲く金花>は、芸の道を究めたのはすべては暗殺のため。この衣装も殺戮のためだけのものであったが、花火は彼女の心を照らしてくれたかもしれない……といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、回避率をあげて流血状態を付与するのが得意。「魅惑の殺し屋」は戦闘開始時、自身の回避率をアップ。通常攻撃を回避した時、身に魅影を付与する。「華やかな反撃」は自身の回避率をアップ。敵単体にダメージを与え、流血状態を付与する。「機を見計らう」は自身に魅影を付与。自身を含む味方全体の回避率をアップする。「瞬きより迅く」は敵全体にダメージ。自身との距離が遠いほど、ダメージ量が上昇する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED