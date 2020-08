スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ネルファー<夏の夜の虚夢>(CV.花江夏樹)が登場した。

ネルファー<夏の夜の虚夢>は、できればこの夏もダラダラ過ごしたかった。でも浴衣で花火を見るのは意外と悪くなかった。夏祭りが待ち遠しいと思えたのは進歩だろうか、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、味方の攻撃をあげたり、沈黙状態にしたりといった、サポートが得意。「夏を楽しもう」自身の攻撃力をダウン。味方の攻撃力をアップ。「虚無の泡」敵陣に魔法球(夏)を召喚。「応援しているよ」補助対象の攻撃力をアップ。「休憩時間」自身と敵後列の目標に沈黙状態を付与する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED