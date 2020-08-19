日本エイサーは8月19日、14型ノートPC「Swift 1」シリーズの新モデルとなる「SF114-32-A14U/S」を発表した。8月20日から発売する。店頭予想価格は50,000円前後（税込）。
狭額ベゼルの14型ディスプレイを備えるエントリーノートPC。本体が14.95mmと薄く、重さも約1.3kgに抑えた。バッテリー駆動時間は最長17時間と長く、電源のない外出先での使用にも適している。
ディスプレイは非光沢（ノングレア）のIPS液晶で、解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）。眼精疲労対策として、Acer BluelightShield（ブルーライト低減）を搭載している。キーボードは日本語87キーで、ログオンを簡略化するWindows Hello対応のAcer指紋認証リーダーを装備。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron N4020（1.1GHz）、メモリがDDR4-2,666MHz 4GB、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics 600（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能は、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.1 Type-C Gen1×1、USB 3.0×2、USB 2.0×1、HDMI×1、SDメモリーカードリーダーなど。本体サイズは約W323×228×H14.95mm、重さは1.3kg。