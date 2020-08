スマートフォン向けアプリ『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』が原作『クレヨンしんちゃん』とのコラボを開始した。

『クレヨンしんちゃん』は2020年8月に連載開始30周年となる漫画作品。8月18日より『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』をスタート。1990年連載初期の絵柄で、「しんちゃん」「ひろし」「みさえ」が、コスプレ「原作しんちゃん」・おうえんおとも「原作野原ひろし」「原作野原みさえ」として期間限定で登場する。またコラボイベント「おたからあつめ」と「ミッション」も開催する。コラボ期間は9月1日14:59まで。

(C)臼井儀人/双葉社

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C) bushiroad All Rights Reserved.

Developed by UniqueWave Co., LTD.