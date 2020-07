スマートフォン向けゲーム『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』リリース100日を記念して「きんのたま」プレゼントキャンペーンを開催する。

『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』は3月26日にリリースされ、7月3日でリリース100日となり、記念キャンペーンを開催する。

全ユーザーにゲーム内のガチャなどに使用できる「きんのたま」が100個プレゼントされる。受け取り期間は7月10日23:59まで。さらに、ゲームにログインすると毎日「きんのたま」10個がもらえるキャンペーンが7月4日より実施。期間は7月13日23:59まで。

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1996

(C) bushiroad All Rights Reserved.

Developed by UniqueWave Co., LTD.