スマートフォン向けアプリ『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』にて新イベント「おたからあつめ」が開催中。

新イベント「おたからあつめ」は、2014年公開の『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん』とのコラボ。映画にも登場する「ヒゲパーツ」を集めてお題をすべてクリアすると、★★★★コスプレ「ロボしんちゃん」をゲットすることができる。開催期間は8月4日14:59。

●新イベント「おたからあつめ」

「おたからあつめ」は、カスカベの街に落ちている「おたから(今回のコラボではヒゲパーツ)」を、お題で定められていく数だけ集めていくイベント。お題は、毎日出される「デイリー」、イベント全期間を通して出される「合計」、「合計」のお題を全てクリアしたあとに解放される「エクストラ」の3種類があり、お題をそれぞれクリアしていくと、すてきな「ごほうび」をゲットすることができる。

