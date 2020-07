スマートフォン向けアプリ『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』が2014年公開の『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん』とコラボし、イベントやガチャがスタートした。

今回のコラボでは、映画に登場のキャラクターをモチーフにした「コスプレとおうえんおとも」が確率アップで「ガチャ」に新しく追加された。また、コラボイベント「おたからあつめ」のお題をクリアすることでも、コラボキャラをゲットすることができる。「映画コラボコスプレ・おうえんおとも ガチャ確率アップ期間」は8月18日14:59まで。

