スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』と『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』Roseliaのコラボ記念ラジオ『ロストディケイドRADIO アウロラ通信~出張版~ 「Roselia from バンドリ! ガールズバンドパーティ!」コラボ直前生放送』が8月1日に開催され、イラストやシナリオプロットなどが公開された。

『ロストディケイドRADIO アウロラ通信~出張版~ 「Roselia from バンドリ! ガールズバンドパーティ!」コラボ直前生放送』

番組では、MCの前島亜美(ユア役)、佐々木未来(エレーナ役)、愛美(キャロライン役)がゲームキャラクターを再現した衣装を初披露。さらに、ゲストで登場した『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』Roseliaより相羽あいな(湊友希那役)もキャラクターの衣装を披露した。

また、8月5日17:00より開始予定の「ロストディケイド」 ×「Roselia from バンドリ! ガールズバンドパーティ!」にて登場する完全オリジナル新規描き下ろしのRoseliaメンバー5人の姿が初公開された。コラボ期間中にログインするなど、条件を満たすことでRoseliaメンバー全員を無料で入手することができる。なお、コラボに先駆けて、コラボ開始時すぐにRoseliaメンバー5人が入手できる事前ログインボーナスも実施中。

さらに、コラボイベントの書きおろしシナリオプロットも初公開。そして、コラボを記念して、2回に渡って『ロストディケイド』でしか聴けない特別コラボ生放送ラジオの配信が決定した。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED