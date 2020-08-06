エムエスアイコンピュータージャパンは8月6日、AMD Ryzen 7 4800HとRadeon RX 5500Mグラフィックスを搭載した15.6型ノートPC「Bravo-15-A4DDR-056JP」を発表した。8月20日に販売開始する。価格はオープンで、店頭予想価格は税別160,000円前後。

8コア16スレッドのAMD Ryzen 7 4800Hプロセッサを採用した15.6型ゲーミングノートPC。グラフィックスにはAMD Radeon RX 5500Mを採用し、PCゲームをフルHD解像度で楽しめるパフォーマンスがあるほか、コンテンツ作成などクリエイティブ用途にも適する。また、本体にはマイク内蔵WebカメラやWi-Fi 6対応の無線LANを搭載し、テレワーク向けのノートPCとしても活用可能。

ディスプレイ解像度は1,920×1,080ドットのフルHDで、リフレッシュレートは120Hz。AMD FreeSync Premiumに対応し、ティアリングやちらつきの少ない映像再生が行える。

Bravo-15-A4DDR-056JPの主な仕様