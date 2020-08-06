エムエスアイコンピュータージャパンは8月6日、AMD Ryzen 7 4800HとRadeon RX 5500Mグラフィックスを搭載した15.6型ノートPC「Bravo-15-A4DDR-056JP」を発表した。8月20日に販売開始する。価格はオープンで、店頭予想価格は税別160,000円前後。
8コア16スレッドのAMD Ryzen 7 4800Hプロセッサを採用した15.6型ゲーミングノートPC。グラフィックスにはAMD Radeon RX 5500Mを採用し、PCゲームをフルHD解像度で楽しめるパフォーマンスがあるほか、コンテンツ作成などクリエイティブ用途にも適する。また、本体にはマイク内蔵WebカメラやWi-Fi 6対応の無線LANを搭載し、テレワーク向けのノートPCとしても活用可能。
ディスプレイ解像度は1,920×1,080ドットのフルHDで、リフレッシュレートは120Hz。AMD FreeSync Premiumに対応し、ティアリングやちらつきの少ない映像再生が行える。
Bravo-15-A4DDR-056JPの主な仕様
- OS：Windows 10 Home 64bit
- CPU：AMD Ryzen 7 4800H
- メモリ：16GB DDR4
- ストレージ：512GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 5500M 4GB
- ディスプレイ：15.6型ワイド（1,920×1,080ドット）
- ネットワーク：IEEE802.11 a / b / g / n / ac / ax（Wi-Fi 6）、Bluetooth 5.1
- インターフェース：USB 3.2 Gen1 Type-C×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、HDMI×1、ヘッドホン（Hi-Res対応） / マイクコンボ×1など
- 本体サイズ：W359×D254×H21.7mm
- 重さ：約1.96kg