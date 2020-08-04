ユニットコムは8月3日、「iiyama PC」ブランドの「LEVEL∞」から、第10世代Intel Core i7とNVIDIA GeForce GTX 1660 Tiを搭載する15.6型ゲーミングノートPC（2モデル）を発売した。各モデルBTOに対応する。
LEVEL-15FX068-i7-RXSX
LEVEL-15FX068-i7-RXSXは、LEVEL∞のN-Classに属する15.6型ゲーミングノートPC。標準構成価格は118,778円（税込）。
CPUは、ブースト時に最大5.0GHzで動作するIntel Core i7-10750H。グラフィックスにはNVIDIA GeForce GTX 1660 Tiを搭載する。15.6型の液晶ディスプレイは解像度が1,920×1,080ドットの非光沢（ノングレア）。
標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i7-10750H（2.6GHz）、チップセットがIntel HM470、メモリがDDR4-2666 16GB（8GB×2）、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti（6GB）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースは、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0×1、USB 2.0×1、HDMI×1、miniDisplayPort×1、SDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約3.6時間。本体サイズは約W365×D257.5×H34.1mm、重さは約2.24kg。
LEVEL-15FX068-i7-RXSVI
LEVEL-15FX068-i7-RXSVIは、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD+1TB HDDのモデル。標準構成価格は156,178円。その他の仕様はほぼ共通。