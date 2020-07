スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』が『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』に登場するガールズバンド「Roselia」とのコラボイベントを実施することが発表された。

「ロストディケイド × Roselia from バンドリ! ガールズバンドパーティ! コラボ」

8月5日より『ロストディケイド』にRoseliaのメンバー5人が登場する。「ここでしか見られない描き下ろしイラスト」、「ここでしか聴けない録り下ろしボイス」が楽しめ、「Roseliaメンバーは無料で全員入手可能」、「7月22日から事前ログインボーナス実施予定」となっている。

また、8月1日20:00にYouTube Live・ Periscopeにてコラボ直前生放送を配信する。出演は愛美(キャロライン役)、佐々木未来(エレーナ役)、前島亜美(ユア役)、ゲストに相羽あいな(湊 友希那役)。

さらに、8月4日、13日にコラボ記念で『ロストディケイド』内でのラジオ配信が決定。8月4日回の出演は佐々木未来(エレーナ役)ゲストに相羽あいな(湊 友希那役)、櫻川めぐ(宇田川あこ役)。8月13日回の出演は佐々木未来(エレーナ役)、ゲストに相羽あいな(湊 友希那役)、志崎樺音(白金燐子役)。その他コラボ限定企画については、公式Twitterにて告知されるとのこと。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED