スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』がイベント「海底迷宮」を開催し、夏のフォロー&RTキャンペーン第3弾が実施中。

イベント「海底迷宮」は、「チュートリアル完了済」、「団長レベル22以上」で参加できる。期間中、ゲーム内の様々な場所で「迷宮貝殻」が獲得できる。青・紫・橙色のクエスト依頼をクリアするとそれぞれ10枚、30枚、60枚(現在の冒険者Lvとの差が2以内のクエストのみ対象)。皇家任務をクリアすると35枚。協力戦闘1回ごとに10枚となる。イベント終了後、探索階数のランキングに応じて各プレイヤーにランキング報酬が贈られる。イベント期間は7月22日11:00まで。

また、『ロストディケイド』公式Twitterでは、4週連続で「ここでしか手に入らない水着を身に纏ったユアたちの非売品グッズ」が当たる特別な夏のフォロー&RTキャンペーンを実施中。第3弾は、佐々木未来が演じる「エレーナ<憂いの浜百合>」の限定イラスト入りロングクッションカバー(約50cmx150cm)が抽選で3名にプレゼントされる。応募締切は7月22日14:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED