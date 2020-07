リズムゲームアプリ『D4DJ Groovy Mix』のリリース日が10月25日に決定し、アプリについての新情報が発表された。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ』はアニメ、ゲーム、声優によるライブなど様々なメディアミックスを展開するブシロードの新プロジェクト。10月25日リリースの『D4DJ Groovy Mix(グルミク)』は100曲以上の世代を超えた名曲から最新の話題曲までリミックスカバーでプレイできる新感覚リズムゲームとなっている。

また、『D4DJ Groovy Mix』の主題歌が、6ユニット全24人が歌う書き下ろし楽曲「LOVE!HUG!GROOVY!!」に決定。さらに、先行プレイ版アプリ『D4DJ Groovy Mix D4U Edition』にてアップデート完了後に追加楽曲として、「汚れっちまった悲しみの色」(Lyrical Lily)、「ロックマン2 メドレー1」「ストリートファイターⅡ メドレー1」が登場する。

そして、リズムゲームパートで遊べる楽曲が5曲追加された。追加されたのは、「ルパン三世のテーマ」、「ロックマン2 メドレー2」、「ストリートファイターⅡ メドレー2」、「魔界村メドレー」、「『Conflict』feat.出雲咲姫」。

さらに、事前登録&ダウンロードの達成報酬も発表。事前登録&ダウンロード777,777人の達成報酬が「『Tokyo 7th シスターズ』のカバー曲実装」に決定し、実装曲は達成後に発表される。事前登録&ダウンロード100万人の達成報酬は、D4DJ×楽器メーカーコラボ第1弾としてHappy Around!モデルのDJコントローラー。こちらは抽選で5名にプレゼントされる。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved (C)BUSHIROAD MEDIA