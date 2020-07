スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ユア<アツアツ鉄板娘>(CV:前島亜美)が登場した。

ユア<アツアツ鉄板娘>は、夏の装いのユア。攻撃だけではなく、味方全体の回復やシールド付与も可能で、バランスの良いサポートキャラクターとしての活躍が期待できるとのこと。

ゲーム内の特徴としては、「水分補給」を使用できる。「水分補給」は自身を含む味方が流水系スキルを使うたびに自身に1層付与。最大10層まで累積。除去不可。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED