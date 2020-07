スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・キャロライン<涙の看板娘>(CV.愛美)が登場した。

キャロラインは、「夏だし海だけど何か着たいぃ…渚に放り出された文字通りの看板娘。無視、ナンパ、熱中症。数々の試練が彼女を襲う」といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、キャロライン<涙の看板娘>は夏の装いのキャラロライン。手持ち看板を召喚して防御力をアップしたり、回復をしたり、パラソルを召喚して味方を守ったりすることができるキャラクター。

