スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ジェシカ<海の猟兵>(CV:紡木吏佐)が登場した。

ジェシカ<海の猟兵>は、セイレンの元海賊。射撃の能力で右に出る者はおらず、様々な葛藤の中、今を生きている。

ゲーム内の特徴としては、元海賊で素晴らしい射撃の腕の持ち主。現存HPが一番低い敵を狙って攻撃するため、今までに無い戦略が期待できるとのこと。「フィッシュフック」は自身がスキルを使用するたびにダメージを与え、釣り針状態を付与。「スナイピング」は敵単体にダメージを与え、対象の防御力をダウンさせる。「シンプルトラップ」は自身が受けるダメージをダウンさせ、自身にシンプルトラップ状態を付与。「グレネード」は敵全体のシールド値を減少させ、敵単体にダメージを与える。釣り針状態は、付与されていると「スナイピング」「グレネード」の目標にされる。永続、除去効果無効。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED