スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』のリリース3周年記念の生放送番組「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版 ~XDリリース3周年記念生放送UNLIMITED~」が6月28日16:00より配信される。

「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版 ~XDリリース3周年記念生放送UNLIMITED~」は、「響 - HiBiKi Radio Station -」にて配信中の『戦姫絶笑シンフォギアRADIO』の特別版。

MCは井口裕香、高垣彩陽、ゲストは悠木碧、日笠陽子、茅野愛衣となっている。

