『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』DMM GAMES版のサービスがスタートした。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』のDMM GAMES版では、現在プレイ中のスマートフォンアプリ版と同じゲームデータでプレイすることができる。対応OSはWindowsのみ。また、有償の歌晶石は異なるOS間での移行はできない。

現在、サービス開始記念キャンペーンログインボーナス」を期間限定で受け取ることができる。また、DMM GAMES版をプレイすることで、無償歌唱石が200個プレゼントされる。キャンペーン期間中、ゲーム内「重要なお知らせ」にて受け取ることができる。期間は7月25日23:59まで。

(C)Project シンフォギア

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.