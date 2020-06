ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「みんなで『The Last of Us Part II』を盛り上げようプロジェクト」について、プレゼントを追加すると発表した。

「みんなで『The Last of Us Part II』を盛り上げようプロジェクト」は、2020年6月19日に発売されたPlayStation 4用ソフトウェア『The Last of Us Part II』について、期待コメントや「The Last of Us」シリーズの好きな部分をTwitterで投稿するキャンペーン。「#だからラストオブアスが好き」で想いを投稿すると抽選で5名に「The Last of Us Part II キーホルダー」を、『The Last of Us Part II』への期待コメントを投稿すると抽選で5名に「The Last of Us Part II Tシャツ」と「The Last of Us Part II エリー カップ」をセットでプレゼントする。

さらに、オリジナルキーチェーンもしくはオリジナルTシャツとエリーカップの当選にはずれた人から抽選で20名に、見る方向によって絵柄が変わる「オリジナルレンチキュラーポストカード」をプレゼントするという。





オリジナルレンチキュラーポストカードの見本

また、それに合わせ、2020年6月30日で終了する予定だった応募期間を2020年7月7日まで延長することを決めた。応募規約などの詳細は特設ページを参照。

なお、漫画家秋鹿えいとさん、アーノルズはせがわさんには『The Last of Us Part II』の魅力を漫画にして投稿してもらう予定だという。

(C)Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog, LLC.

The Space Needleis a registered trademark of Space Needle LLC and is used under license.

All trademarks are the property of their respective owners. Appearance in this game does not imply sponsorship or endorsement.