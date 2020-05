ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 4 Pro(PS4 Pro)の特別デザインモデルと、PlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『The Last of Us Part II』の Blu-ray Disc版をセットにした数量限定商品「PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition」を2020年6月19日に発売する。価格は39,980円(税別)。

さらに、『The Last of Us Part II』デザインのオリジナル「ワイヤレスサラウンドヘッドセット」も数量限定で同時発売。価格は12,000円(税別)だ。

「PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition」

「ワイヤレスサラウンドヘッドセット The Last of Us Part II Limited Edition」

「PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition」は、PS4 Proに『The Last of Us Part II』の主人公エリーのタトゥーを立体的に彫刻し、マットに仕上げた特別仕様。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4)は、本作のロゴと、エリーのタトゥーのデザインモチーフになっているシダをあしらった。

「ワイヤレスサラウンドヘッドセット The Last of Us Part II Limited Edition」は、7.1chバーチャルサラウンドを楽しめるヘッドセット。ヘッドセット側面に『The Last of Us Part II』のロゴを、内側にエリーのタトゥーのモチーフになっているシダを装飾し、全体をスチールブラックのマット加工に仕上げた。ノイズキャンセリングマイクを搭載する。

さらに、オフィシャルライセンスプログラム商品として日本シーゲイトより、「PlayStation 4 用 Game Drive 限定版 - The Last of Us Part II」(容量 2TB)を10,527 円(税別)にて 6月末頃に発売予定。詳細は後日発表される。