スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・「ロザリンド<虚無の支配者>」(CV:水瀬いのり)が登場した。

「ロザリンド<虚無の支配者>」は天道宮の虚無王座に就く魔道士。ネルファーの姉で、弟と異なり快活な性格をしており天才肌。他人の努力を尊重している……といったキャラクター。

虚無障壁を作り出すロザリンドは様々な能力で味方をサポート。自身と味方単体にシールドを付与し、更に味方全体の攻撃力も上昇させる。また、敵全体を攻撃するスキルや、シールド値に応じた追加ダメージ付与などサポートだけでなく、攻撃面での活躍も期待出来るキャラクターとなっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED