かぎろい

スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・かぎろい<永夜の残り火>(CV:津田健次郎)が登場した。

かぎろい<永夜の残り火>は、大分割でアウロラに残された魔族の一人。情熱に欠けるが優しく穏やかな好々爺で、人と魔族双方に理解を示す稀有な人物となっている。

ゲーム内の特徴としては、様々な種類の火を使いこなすキャラクターとなっており、味方全体に攻撃を受けたら回復する効果がある灯火を付与する為、攻撃回数が多い相手に有利に戦うことができる。また、敵全体への砕炎状態付与もあるため、フィア<漆黒の真炎>との相性も良く、色々な場面でのサポートが期待できるとのこと。

