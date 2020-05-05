Q-Successから2020年5月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2020年5月はCMSを使っていないWebサイトのシェアが減り、WordPressとShopifyのシェアが増えた。

CMSを使っていないWebサイトの割合は長期にわたって下落傾向を続けていたが、2020年4月には珍しくCMSを使っていないWebサイトの割合が増加した。しかし、2020年5月には再び、下落傾向に戻っている。

CMSとしては、WordPressが他のCMSのシェアを引き離してかなり高いシェアを持っている。さらに、WordPressは長期にわたって増加傾向にあり、インターネットにおけるCMSはWordPressへの依存度が上昇している。

Webサイト向けCMSシェア推移グラフ - 資料: Q-Succes

順位 CMS 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 None 43.1% 43.4% ↓ 2 WordPress 36.0% 35.7% ↑ 3 Joomla 2.4% 2.4% ＝ 4 Shopify 2.2% 2.1% ↑ 5 Drupal 1.6% 1.6% ＝ 6 Squarespace 1.4% 1.4% ＝ 7 Wix 1.3% 1.3% ＝ 8 Bitrix 1.0% 1.0% ＝ 9 Blogger 0.9% 0.9% ＝ 10 Magento 0.8% 0.8% ＝ 11 OpenCart 0.6% 0.5% ↑ 12 PrestaShop 0.5% 0.5% ＝ 13 TYPO3 0.3% 0.4% ↓ 14 Weebly 0.3% 0.3% ＝ 15 Adobe Dreamweaver 0.3% 0.3% ＝ 16 Progress Sitefinity 0.2% 0.2% ＝ 17 Bigcommerce 0.2% 0.2% ＝ 18 DataLife Engine 0.2% 0.2% ＝ 19 GoDaddy Website Builder 0.2% 0.2% ＝ 20 FrontPage 0.2% 0.2% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。