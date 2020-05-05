Q-Successから2020年5月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2020年5月はCMSを使っていないWebサイトのシェアが減り、WordPressとShopifyのシェアが増えた。
CMSを使っていないWebサイトの割合は長期にわたって下落傾向を続けていたが、2020年4月には珍しくCMSを使っていないWebサイトの割合が増加した。しかし、2020年5月には再び、下落傾向に戻っている。
CMSとしては、WordPressが他のCMSのシェアを引き離してかなり高いシェアを持っている。さらに、WordPressは長期にわたって増加傾向にあり、インターネットにおけるCMSはWordPressへの依存度が上昇している。
|順位
|CMS
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|None
|43.1%
|43.4%
|↓
|2
|WordPress
|36.0%
|35.7%
|↑
|3
|Joomla
|2.4%
|2.4%
|＝
|4
|Shopify
|2.2%
|2.1%
|↑
|5
|Drupal
|1.6%
|1.6%
|＝
|6
|Squarespace
|1.4%
|1.4%
|＝
|7
|Wix
|1.3%
|1.3%
|＝
|8
|Bitrix
|1.0%
|1.0%
|＝
|9
|Blogger
|0.9%
|0.9%
|＝
|10
|Magento
|0.8%
|0.8%
|＝
|11
|OpenCart
|0.6%
|0.5%
|↑
|12
|PrestaShop
|0.5%
|0.5%
|＝
|13
|TYPO3
|0.3%
|0.4%
|↓
|14
|Weebly
|0.3%
|0.3%
|＝
|15
|Adobe Dreamweaver
|0.3%
|0.3%
|＝
|16
|Progress Sitefinity
|0.2%
|0.2%
|＝
|17
|Bigcommerce
|0.2%
|0.2%
|＝
|18
|DataLife Engine
|0.2%
|0.2%
|＝
|19
|GoDaddy Website Builder
|0.2%
|0.2%
|＝
|20
|FrontPage
|0.2%
|0.2%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。