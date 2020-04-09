ソフトバンクが取り扱うスマートフォン、シャープ製の「AQUOS zero」において、OSをAndroid 10へ更新するアップデートの配信が始まった。セキュリティアップデートも含まれる。

アップデートはユーザーの端末に順次届けられ、更新時間の目安は最大20分程度。更新後のソフトウェアバージョンは「ビルド番号：S1001」となる。

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