TSUKUMOブランドでPCおよびPC周辺機器を販売する、ヤマダ電機グループのProject Whiteは3月27日、BTO PCブランド「eX.computer」から、15.6型ノートPCを発売した。4モデルを用意し、いずれもBTOに対応しない完成品である点に注意。
eX.computer N1505K-310/T
eX.computer N1505K-310/Tは、第10世代Intel Core i3-10110Uを搭載する15.6型ノートPC。標準構成価格は69,800円（以下すべて税別）。
米国国防総省が定める規格「MIL-STD-810G」に準拠しており、高い耐久性を持つ。ディスプレイは非光沢（ノングレア）IPS液晶パネル、解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）、狭額ベゼルを採用している。通信機能はWi-Fi 6対応だ。
標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i3-10110U（2.1GHz）、メモリがDDR4 PC4-21300 4GB、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.1 Type-C Gen2×1、USB 3.1 Type-A Gen1×1、USB 2.0×2、HDMI×1、D-sub×1、マルチカードリーダーなど。バッテリー駆動時間は約5.3時間。本体サイズはW361×D256×H24.1mm、重さは約2.2kg。
eX.computer N1505K-310T/8G
eX.computer N1505K-310T/8Gは、メモリがDDR4 PC4-21300 8GBのモデル。標準構成価格は72,800円。そのほかの仕様はほぼ共通。
eX.computer N1505K-520/T
eX.computer N1505K-520/Tは、CPUがIntel Core i5-10210U（1.6GHz）のモデル。標準構成価格は84,800円。そのほかの仕様はN1505K-310T/8Gとほぼ共通。
eX.computer N1505K-730/T
eX.computer N1505K-730/Tは、CPUがIntel Core i7-10510U（1.8GHz）、ストレージが512GB M.2 NVMe SSDのモデル。標準構成価格は94,800円。そのほかの仕様はN1505K-310T/8Gとほぼ共通。