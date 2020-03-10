日本エイサーは3月10日、法人市場向けの15.6型スタンダードノートPC「EX215-51-H58U」と「EX215-51-H38U」の2モデルを発表した。2月下旬より発売する。価格はオープン。
EX215-51-H58U
EX215-51-H58Uは、OSにWindows 10 Proを搭載する15.6型ノートPC。Officeソフトの種類と有無によって、Office Home ＆ Business 2019モデル、Office Personal 2019モデル、Office非搭載という3モデルを用意する。
15.6型の液晶ディスプレイは、解像度が1,920×1,080ドットのフルHDので、画面は非光沢（ノングレア）。ブルーライトを減らす「Acer BlueLightShield」は4つのモードを選べる。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-10210U（1.6GHz）、メモリがDDR4-2,666MHz 8GB、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.1。インタフェースはUSB 3.0×1、USB 2.0×2、HDMI×1など。バッテリ駆動時間は最大8時間。本体サイズは約W363.4×D247.5×H19.9mm、重さは1.66kg。
EX215-51-H38U
EX215-51-H38Uは、Intel Core i3-10110U（2.1GHz）を搭載するモデル。そのほかの仕様はほぼ共通。